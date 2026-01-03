Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει την αποψινή της εμφάνιση στη σκηνή – «Είμαι χάλια μαύρα»

Στην ακύρωση της αποψινής εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει μαζί με τον Διονύση Σχοινά, προχώρησε η Καίτη Γαρμπή, καθώς είναι άρρωστη, όπως γνωστοποίησε η ίδια στα social media.

Σε ανακοίνωσή της στο instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια ενημέρωσε ότι έχει πυρετό, πονοκέφαλο και έχει κλείσει η φωνή της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να εμφανιστεί σήμερα στο μαγαζί.

«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας. Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα…

Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!» έγραψε στο μήνυμά της η Καίτη Γαρμπή.

Δείτε την ανάρτησή της: