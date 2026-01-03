Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει την αποψινή της εμφάνιση στη σκηνή – «Είμαι χάλια μαύρα»

Σύνοψη από το

  • Η Καίτη Γαρμπή ακύρωσε την αποψινή της εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει με τον Διονύση Σχοινά, καθώς είναι άρρωστη.
  • Σε ανακοίνωσή της στο instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια ενημέρωσε ότι έχει πυρετό, πονοκέφαλο και έχει κλείσει η φωνή της.
  • Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα…»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Καίτη Γαρμπή
Φωτογραφία: kaitigarbi/ Instagram

Στην ακύρωση της αποψινής εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει μαζί με τον Διονύση Σχοινά, προχώρησε η Καίτη Γαρμπή, καθώς είναι άρρωστη, όπως γνωστοποίησε η ίδια στα social media.

Σε ανακοίνωσή της στο instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια ενημέρωσε ότι έχει πυρετό, πονοκέφαλο και έχει κλείσει η φωνή της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να εμφανιστεί σήμερα στο μαγαζί.

«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας. Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα…

Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!» έγραψε στο μήνυμά της η Καίτη Γαρμπή.

Δείτε την ανάρτησή της:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Τέλη κυκλοφορίας: Πρόστιμα σε 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων – Τα ποσά ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:57 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Για πεζοπορία με τον σύντροφό της – Δείτε εικόνες

Για πεζοπορία με τον σύντροφό της πήγε η Δανάη Μπάρκα και όπως φαίνεται από τις τρυφερές φωτογ...
12:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Ούστα: «Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού

Για τους λόγους που την οδήγησαν να ζητήσει τη βοήθεια του ψυχολόγου μίλησε η Αλεξάνδρα Ούστα ...
11:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ματθαίος Γιαννούλης: Έπαθα έμφραγμα στα 38 μου έξω από νοσοκομείο – Τι είπε για το τέλος της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Βαζαίο

Συνέντευξη παραχώρησε ο Ματθαίος Γιαννούλης και μεταξύ άλλων μίλησε για την πιο δύσκολη στιγμή...
11:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η γυναίκα μου» – Τα συγκινητικά λόγια του για τη Ζωή Λάσκαρη

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη Ζωή Λάσκαρη και το πώς βιώνει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι