Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν φοβούνται να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στη Βενεζουέλα – Ο Ρούμπιο θα αναλάβει τις λεπτομέρειες της προσωρινής «διακυβέρνησης»

Οι ΗΠΑ «δεν φοβούνται» να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιχείρηση σύλληψης του Βενεζουελανού ομολόγου του, Νικολάς Μαδούρο.

«Δεν φοβόμαστε να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τώρα να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα.

«Είχαμε στρατεύματα στο πεδίο σε πολύ υψηλό επίπεδο χθες το βράδυ», τόνισε, αναφερόμενος στην αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα με μια ομάδα και πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα εργαστεί πάνω στις λεπτομέρειες.

Νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ