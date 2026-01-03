Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν φοβούνται να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στη Βενεζουέλα – Ο Ρούμπιο θα αναλάβει τις λεπτομέρειες της προσωρινής «διακυβέρνησης»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν φοβούνται» να στείλουν στρατιώτες στο πεδίο αν χρειαστεί, μετά την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα με μια ομάδα και πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα εργαστεί πάνω στις λεπτομέρειες.
  • Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας «για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούμπιο - Τραμπ
Πηγή: ΑΡ

Οι ΗΠΑ «δεν φοβούνται» να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιχείρηση σύλληψης του Βενεζουελανού ομολόγου του, Νικολάς Μαδούρο.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Δεν φοβόμαστε να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τώρα να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα.

«Είχαμε στρατεύματα στο πεδίο σε πολύ υψηλό επίπεδο χθες το βράδυ», τόνισε, αναφερόμενος στην αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα με μια ομάδα και πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα εργαστεί πάνω στις λεπτομέρειες.

Νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

