Καστοριά: Στο νοσοκομείο κυνηγός που δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Σύνοψη από το

  • Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αγριογούρουνο το πρωί του Σαββάτου, στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς.
  • Ο ηλικιωμένος κυνηγός αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων στο βουνό, με ένα από τα ζώα να του επιτίθεται σφοδρότητα στο χέρι και στο πόδι.
  • Φίλοι του έσπευσαν στο σημείο, τον εντόπισαν τραυματισμένο και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγριογούρουνο
Φωτογραφία: Intime

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αγριογούρουνο το πρωί του Σαββάτου, στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος κυνηγός βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο χωριό Πευκόφυτο, όταν αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων.

Ένα από τα ζώα της αγέλης, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο χέρι και στο πόδι. Παρά το σοκ και την αιμορραγία, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει τηλεφωνικά φίλους του, ώστε να τους ενημερώσει για το τι είχε συμβεί.

Οι φίλοι του έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

