Βενεζουέλα: Αγωνία για τους 3.000 Έλληνες στο Καράκας – «Ο φόβος είναι μεγάλος»

  • Ώρες αγωνίας για την ελληνική κοινότητα που ζει στο Καράκας, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
  • Στην πόλη επικρατεί «σιωπητήριο» και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο στρατός αναμένεται να κλείσει τους δρόμους.
  • Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα, δηλώνοντας έτοιμο να παράσχει βοήθεια.
Στρατιωτικό προσωπικό φρουρεί την περίμετρο του προεδρικού μεγάρου Miraflores στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά από αναφορές πολλαπλών εκρήξεων σε όλη την πρωτεύουσα. Φωτογραφία: Miguel Gutiérrez/EPA

Ώρες αγωνίας για την ελληνική κοινότητα που ζει στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε επικοινωνία του ΕΡΤnews με κατοίκους του Καράκας μεταφέρθηκε η εικόνα που επικρατεί στην πόλη στην οποία υπάρχει «σιωπητήριο» και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Π. Ευάγγελος, ιερέας ορδόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας, είπε ότι το ξημέρωμα που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, επικοινώνησε με μέλη της κοινότητας, οι οποίοι τους είπαν ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά είναι καλά στην υγεία τους. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που γνωρίζουν μέχρι τώρα είναι ότι ο στρατός θα κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι ακόμα και περιοχών μακριά από το Καράκας, έσπευσαν στα καταστήματα να προμηθευτούν τρόφιμα.

Πολίτης που ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο Καράκας όπως την περιέγραψαν οι συγγενείς του. «Ο φόβος είναι μεγάλος, μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά, αυτό φοβούνται, όλοι έχουν όπλα, όλες οι ομάδες».

Νωρίτερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε στο Χ: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».

Πηγή: ΕΡΤ

