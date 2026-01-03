ΗΠΑ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» – Πάνω από 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση «Absolute Resolve»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγού Νταν Κέιν.
  • Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve», σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη.
  • Η επιχείρηση διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε «απόλυτο σκοτάδι» στις 2 Ιανουαρίου, κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, και οι δύο κατηγορούμενοι, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και συνελήφθησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του απίστευτου αμερικανικού στρατού μας», τόνισε ο Κέιν.

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε επίσης.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Absolute Resolve” (Απόλυτη Αποφασιστικότητα), ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Πρόσθεσε ότι σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ, 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:56 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

