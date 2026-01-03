Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα – Ελεύθερη η διέλευση στο τελωνείο Νίκης

  • Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γίνεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης.
  • Συγκεκριμένα, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα.
  • Οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στις τρεις περιοχές έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, εν αναμονή των αποφάσεων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες - Προμαχώνας

Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γίνεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης, με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και στις τρεις περιοχές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα έχει αποκλειστεί από τις 18.00.

Νωρίτερα σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στην πόλη του Κιλκίς, όπου νεαροί έριξαν σιτάρι, βαμβάκι και άχυρα στην είσοδο του γραφείου του βουλευτή Γεώργιου Γεωργαντά, αντιπροέδρου της Βουλής.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα, που αποτελεί το συχνότερο «πέρασμα» μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και το οποίο οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «έκλεισαν» στις 12 το μεσημέρι.

Ανοιχτός για όλα τα οχήματα, τόσο σήμερα, όσο και αύριο, θα παραμείνει ο δρόμος στο τελωνείο της Νίκης, εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν αύριο, στην τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων περίπου 50 μπλόκων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων.

20:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καστοριά: Στο νοσοκομείο κυνηγός που δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αγριογούρουνο το πρωί ...
20:40 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Για ένα μπουφάν έγινε η συμπλοκή με 12 τραυματίες μετανάστες στην Αγυιά

Μια ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως πυροδότησε το σοβαρό επεισόδιο το μεσημέρι του Σαββάτου, στον...
19:52 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα ...
19:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σύρος: Σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρο στον δρόμο – «Άγιο» είχαν οι οδηγοί

«Άγιο» είχαν οδηγοί αυτοκινήτων πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μάννα Σύρου, όταν, ένα μεγάλο δ...
