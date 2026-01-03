Σύρος: Σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρο στον δρόμο – «Άγιο» είχαν οι οδηγοί

«Άγιο» είχαν οδηγοί αυτοκινήτων πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μάννα Σύρου, όταν, ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που πνέουν στο νησί και προσγειώθηκε πάνω στα οχήματά τους.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν σημειώθηκαν υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί πέρασαν μέσα από φύλλα και κλαδιά που έπεσαν στο οδόστρωμα, χωρίς να χάσουν τον έλεγχο.

Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ πιο σοβαρά, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος τα οχήματα να εκτραπούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ώρα που θα μπορούσε να κινείται άλλος οδηγός.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του δέντρου.