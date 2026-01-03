Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα, Σάββατο, ο  υπουργός Εξωτερικών στην Γαλλία, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, τοποθετούμενος επικριτικά για την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επέμβει στην Βενεζουέλα.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του Διεθνούς Δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

