ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

  Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει πως «Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια». Προσθέτει πως «το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές» αναφορικά με τη «σύλληψη» του Μαδούρο.
  Από την Κουμουνδούρου υπογραμμίζουν ότι «η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ». Αυτές οι ενέργειες έχουν στόχο «την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας».
  Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις». Η ανακοίνωση καταλήγει πως «Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα».
πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η “σύλληψη” του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές».

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν  τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ, που δεν έχουν ως στόχο την “καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών”, αλλά την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας. Ο Τραμπ υλοποιεί την στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας. Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν το θάνατο και την καταστροφή».

«Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στην Μέση Ανατολή μας διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς. Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ»,  καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

