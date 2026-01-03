Βενεζουέλα: Πώς έγινε η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – «Τους έσυραν έξω από το υπνοδωμάτιό τους» μέσα στη νύχτα

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος της Βενεζουέλας, Ναούμ Φερνάντες, ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στην κατοικία τους, εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, όταν συνελήφθησαν.

«Εκεί ήταν που βομβάρδισαν», δήλωσε στο Associated Press. «Και εκεί, πραγματοποίησαν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε απαγωγή του Προέδρου και της Πρώτης Κυρίας της χώρας».

Το CNN μεταδίδει ότι το ζευγάρι «σύρθηκε έξω από το υπνοδωμάτιό του».

Επικαλούμενο δύο πηγές, αναφέρει ότι συνελήφθησαν «μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμούνταν».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη μονάδα Delta Force του αμερικανικού στρατού και δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη σε τοποθεσία «που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι» με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».

«Επρόκειτο να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν τέλειος», είπε. «Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος… ξαφνικά άνοιξε και είπαμε πάμε», πρόσθεσε.