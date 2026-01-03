Βενεζουέλα: Πώς έγινε η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – «Τους έσυραν έξω από το υπνοδωμάτιό τους» μέσα στη νύχτα

Σύνοψη από το

  • Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε μέσα στη νύχτα. Το CNN μεταδίδει ότι το ζευγάρι «σύρθηκε έξω από το υπνοδωμάτιό του» και συνελήφθη «μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμούνταν».
  • Η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο και της συζύγου του πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη μονάδα Delta Force του αμερικανικού στρατού, χωρίς απώλειες για τις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο συνελήφθη στην κατοικία του, εντός στρατιωτικής εγκατάστασης.
  • Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Βενεζουέλας, Ναούμ Φερνάντες, χαρακτήρισε την ενέργεια ως «απαγωγή του Προέδρου και της Πρώτης Κυρίας της χώρας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη σε τοποθεσία «που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι» με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Πώς έγινε η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – «Τους έσυραν έξω από το υπνοδωμάτιό τους» μέσα στη νύχτα
Φωτογραφία: Reuters

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε μέσα στη νύχτα.

LIVE – Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: «Έπιασαν στον ύπνο» τον Μαδούρο και τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη – Όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος της Βενεζουέλας, Ναούμ Φερνάντες, ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στην κατοικία τους, εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, όταν συνελήφθησαν.

«Εκεί ήταν που βομβάρδισαν», δήλωσε στο Associated Press. «Και εκεί, πραγματοποίησαν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε απαγωγή του Προέδρου και της Πρώτης Κυρίας της χώρας».

Το CNN μεταδίδει ότι το ζευγάρι «σύρθηκε έξω από το υπνοδωμάτιό του».

Επικαλούμενο δύο πηγές, αναφέρει ότι συνελήφθησαν «μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμούνταν».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη μονάδα Delta Force του αμερικανικού στρατού και δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη σε τοποθεσία «που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι» με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».

«Επρόκειτο να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν τέλειος», είπε. «Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος… ξαφνικά άνοιξε και είπαμε πάμε», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τύποι ναρκισσιστή που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας – Πώς να τους αναγνωρίσετε

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Δημόσιο: Σε ισχύ το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο – Οι ποινές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι για την άρνηση αξιολόγησ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός τους μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη...
17:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ – «Δεν είμαστε καλά»

Φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στην Ελβετία,  όπου δεκάδες...
17:29 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βερολίνο: Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα από πυρκαγιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Οι υποψίες για εμπρησμό

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκοντ...
17:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι