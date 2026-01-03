Τραγωδία στις Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας με ψαράδες – Με υποθερμία ανασύρθηκε ο δεύτερος

  • Τραγωδία με έναν νεκρό ψαρά σημειώθηκε το Σάββατο στις εκβολές του Στρυμόνα, στις Σέρρες, όταν ανατράπηκε η ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς.
  • Ο ένας ψαράς ανασύρθηκε νεκρός από δύτες, ενώ ο δεύτερος βρέθηκε με τις αισθήσεις του, αλλά με υποθερμία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
  • Οι δύο επιβαίνοντες στη βάρκα είναι Βούλγαροι, ενώ διεξάγονται έρευνες, με τη συμμετοχή και ελικοπτέρου, για το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο άτομο.
Τραγωδία στις Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας με ψαράδες – Με υποθερμία ανασύρθηκε ο δεύτερος

Τραγωδία με έναν νεκρό ψαρά σημειώθηκε το Σάββατο στις εκβολές του Στρυμόνα, στις Σέρρες.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ανατράπηκε η ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι, λόγω ισχυρών νοτιάδων, στα Κέρδυλια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας ψαράς ανασύρθηκε από δύτες νεκρός, ενώ ο δεύτερος με τις αισθήσεις του, αλλά με υποθερμία.

Ου δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διεξαχθούν έρευνες, με τη συμμετοχή και ελικοπτέρου, για το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο άτομο στη βάρκα.

Ο μοναδικός επιζών, έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ροδολίβους για τις πρώτες βοήθειες.

15:57 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

15:30 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

15:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

15:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

