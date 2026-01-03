Ηράκλειο: Μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, τα επεισόδια σημειώθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο ύψος του Ξενία και χαμηλά στην Γιαμαλάκη, όπου οπαδοί πέταξαν καπνογόνα, πέτρες και αναποδογύρισαν κάδους σκουπιδιών.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα και την Κρήτη για την αποτροπή επέκτασης των επεισοδίων.

Η στιγμή της σύλληψης του οπαδού

Σε βίντεο που μεταδίδει το Creta24, καταγράφεται η στιγμή σύλληψης ενός οπαδού.

«Έχω χτυπήσει», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν.