Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εναντίον ΗΠΑ: Το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον εχθρό»

  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό». Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επέμβαση στο Ιράν.
  • Ο Χαμενεΐ διαβεβαίωσε ότι «Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό».
  • Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σθεναρά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας.
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εναντίον ΗΠΑ: Το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον εχθρό»
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε σήμερα πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό», σε μια προφανή απάντηση στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν για να σώσουν διαδηλωτές στο Ιράν σε περίπτωση που οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σθεναρά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

