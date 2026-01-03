Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν από άνδρες της Delta Force του αμερικανικού στρατού

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από άνδρες της Delta Force του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News.

Η Delta Force είναι η κορυφαία μονάδα αντιτρομοκρατίας του αμερικανικού στρατού.

Είναι η μονάδα του Αμερικανικού Στρατού λειτουργεί στις σκιές. Είναι μία από τις πιο επίλεκτες, μυστικοπαθείς και θανατηφόρες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων

Η Delta Force (Δύναμη Δέλτα) είναι μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων Επιπέδου Ένα υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία αναφέρεται εν συντομία ως JSOC.

Το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει αυστηρά τις πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, αρνούμενο να σχολιάσει δημόσια την εξαιρετικά μυστικοπαθή μονάδα και τις δραστηριότητές της. Αυτοί οι χειριστές λειτουργούν κάτω από το πέπλο της μυστικότητας, κρυμμένοι από τον εχθρό.

Η Δύναμη Δέλτα δημιουργήθηκε το 1977 μετά από πολυάριθμα τρομοκρατικά περιστατικά που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα και οδήγησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην ανάπτυξη μιας μονάδας αντιτρομοκρατίας πλήρους απασχόλησης.

Η επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του Στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την επιχείρηση του 2019 που σκότωσε τον πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.