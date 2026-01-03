Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν από άνδρες της Delta Force του αμερικανικού στρατού

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από άνδρες της Delta Force του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News.
  • Η Delta Force είναι η κορυφαία μονάδα αντιτρομοκρατίας του αμερικανικού στρατού. Είναι μία από τις πιο επίλεκτες, μυστικοπαθείς και θανατηφόρες δυνάμες ειδικών επιχειρήσεων.
  • Το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει αυστηρά τις πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, αρνούμενο να σχολιάσει δημόσια τις δραστηριότητές της.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από άνδρες της Delta Force του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News.

Η Delta Force είναι η κορυφαία μονάδα αντιτρομοκρατίας του αμερικανικού στρατού.

Είναι η μονάδα του Αμερικανικού Στρατού λειτουργεί στις σκιές. Είναι μία από τις πιο επίλεκτες, μυστικοπαθείς και θανατηφόρες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων

Η Delta Force (Δύναμη Δέλτα) είναι μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων Επιπέδου Ένα υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία αναφέρεται εν συντομία ως JSOC.

Το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει αυστηρά τις πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, αρνούμενο να σχολιάσει δημόσια την εξαιρετικά μυστικοπαθή μονάδα και τις δραστηριότητές της. Αυτοί οι χειριστές λειτουργούν κάτω από το πέπλο της μυστικότητας, κρυμμένοι από τον εχθρό.

Η Δύναμη Δέλτα δημιουργήθηκε το 1977 μετά από πολυάριθμα τρομοκρατικά περιστατικά που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα και οδήγησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην ανάπτυξη μιας μονάδας αντιτρομοκρατίας πλήρους απασχόλησης.

Η επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του Στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την επιχείρηση του 2019 που σκότωσε τον πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

 

 

14:49 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Αυτό είναι το κατηγορητήριο – Τι ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπίσ...
14:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ρούμπιο: Ο Μαδούρο δεν είναι Πρόεδρος της Βενεζουέλας – Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του Νικ...
14:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Οι πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Μαδούρο

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη...
13:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο τύραννος έφυγε – Θα λογοδοτήσει επιτέλους για τα εγκλήματά του» – Η ανάρτηση του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Μαδούρο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε  ότι η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέ...
