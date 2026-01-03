Βίντεο: Μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Ιγκερότε της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Δραματικά πλάνα δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αεροδρόμιο στο Ιγκερότε της Βενεζουέλας.
  • Πολλαπλές μπάλες φωτιάς διασχίζουν τον ουρανό πάνω από το σημείο, το οποίο φαίνεται να είναι ένα σύστημα αεράμυνας που καίγεται.
  • Πρόκειται για τουλάχιστον το δεύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας που πλήττεται από επιδρομές νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Ιγκερότε της Βενεζουέλας

Δραματικά πλάνα που επαληθεύτηκαν από το CNN δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αεροδρόμιο στο Ιγκερότε της Βενεζουέλας.

Πολλαπλές μπάλες φωτιάς διασχίζουν τον ουρανό πάνω από το σημείο που έχει πάρει φωτιά και  η οποία φαίνεται να είναι ένα σύστημα αεράμυνας που καίγεται.

Αυτό είναι τουλάχιστον το δεύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας που πλήττεται από επιδρομές νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

13:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο τύραννος έφυγε – Θα λογοδοτήσει επιτέλους για τα εγκλήματά του» – Η ανάρτηση του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Μαδούρο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε  ότι η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέ...
13:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα πρώτα 4 θύματα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν οι σοροί στις οικογένειές τους – Ηλικίας 16 έως 21 ετών

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le...
13:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο: Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στους New York Times (NYT) μέσω σύντομης τ...
12:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» – Τι είπε ο Ρούμπιο σε Αμερικανό γερουσιαστή

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπο...
