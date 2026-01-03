Βενεζουέλα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο – «Δεν θα πετύχουν οι ΗΠΑ τον σκοπό τους»

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διακινδυνεύουν να βυθίσουν τη Λατινική Αμερική στο χάος με «μια εξαιρετικά σοβαρή» πράξη «επιθετικότητας», αφού ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διέταξε επιθέσεις εναντίον της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Εκρήξεις, δυνατοί θόρυβοι και αεροσκάφη σε χαμηλές πτήσεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, εν μέσω αναφορών ότι ο Τραμπ διέταξε την επίθεση. Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι το Καράκας δέχθηκε επίθεση, καθώς και τρεις άλλες πολιτείες: η Μιράντα, η Λα Γκουάιρα και η Αράγκουα.

«Ο μόνος στόχος αυτής της επίθεσης είναι η κατάληψη του ελέγχου των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας, ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών της», ανέφερε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που έθεσε σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές.

Στο κείμενο, περιγράφει τα γεγονότα ως «κατάφωρη» παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα των Άρθρων 1 και 2, τα οποία κατοχυρώνουν τον σεβασμό της κυριαρχίας, τη νομική ισότητα των κρατών και την απαγόρευση της χρήσης βίας. Υποστηρίζει περαιτέρω ότι η φερόμενη ενέργεια «απειλεί τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα», ιδίως στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η δήλωση υποστηρίζει ότι ο στόχος της επίθεσης των ΗΠΑ είναι η «κατάσχεση των στρατηγικών πόρων της χώρας», ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών, και η επιβολή «αλλαγής καθεστώτος».

«Δεν θα το πετύχουν», προσθέτει το κείμενο, επιβεβαιώνοντας ότι ο λαός και η κυβέρνηση παραμένουν σταθεροί στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Σε μια μετάδοση στο VTV, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των αμυντικών της μηχανισμών και προέτρεψε τον άμαχο πληθυσμό να βγει στους δρόμους για να «υπερασπιστεί» τη χώρα.

Η δήλωση θυμίζει ιστορικά επεισόδια, όπως ο βομβαρδισμός των ακτών της Βενεζουέλας το 1902.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν αεροπλάνα να πετούν και τις εκρήξεις αμέσως μετά.

Δείτε βίντεο:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εν μέσω προσπαθειών να πιέσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί από το αξίωμά του, συμπεριλαμβανομένων διευρυμένων κυρώσεων, αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και περισσότερων από δύο δωδεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

