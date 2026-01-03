Βίντεο: Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας μετά τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media καταγράφουν καρέ καρέ τις εκρήξεις.

Η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εν μέσω προσπαθειών να πιέσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί από το αξίωμά του, συμπεριλαμβανομένων διευρυμένων κυρώσεων, αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και περισσότερων από δύο δωδεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

Δείτε βίντεο:

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026