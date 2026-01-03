Βίντεο: Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας μετά τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

  • Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην Καράκας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με βίντεο στα social media να καταγράφουν καρέ καρέ τις εκρήξεις.
  • Η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο πιέσεων για την παραίτηση του Νικολάς Μαδούρο.
Enikos Newsroom

Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media καταγράφουν καρέ καρέ τις εκρήξεις.

Η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εν μέσω προσπαθειών να πιέσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί από το αξίωμά του, συμπεριλαμβανομένων διευρυμένων κυρώσεων, αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και περισσότερων από δύο δωδεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

09:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

08:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

08:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

07:39 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

