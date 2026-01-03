Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας

Σύνοψη από το

  • Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα) στο Καράκας.
  • Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρούς κρότους και διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πρωτεύουσας, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ ήταν ορατή μια στήλη καπνού.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει στολίσκο στην Καραϊβική, έχει δηλώσει πως οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα- εκρήξεις
Πηγή φωτό: mehrnews

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ααυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Θόρυβοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

