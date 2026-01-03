Ελβετία: Οργή στα social media για τα βίντεο με τα κινητά την ώρα της φωτιάς – «Οι προβολές αξίζουν περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή;»

Σύνοψη από το

  • Τρεις ημέρες μετά την πυρκαγιά στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, δεκάδες βίντεο που δείχνουν την πυρκαγιά και τον πανικό κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προκαλώντας οργή και κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κινηματογράφηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ψυχολόγοι και εγκληματολόγοι αντιμετωπίζουν κριτικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων, εξηγώντας ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να μην είχαν κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης ή να ενήργησαν αντανακλαστικά λόγω άγχους.
  • Η Γενική Εισαγγελέας χαρακτήρισε το θέμα προσωπικής ευθύνης, ενώ νομικοί διευκρινίζουν ότι υπάρχει υποχρέωση βοήθειας μόνο αν δεν υπάρχει κίνδυνος για τον εαυτό. Παρόλα αυτά, τα βίντεο μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές στην ανακατασκευή του τραγικού γεγονότος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Le Constellation Ελβετία Κραν Μοντανά φωτιά

Τρεις ημέρες μετά την πυρκαγιά στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, δεκάδες βίντεο που δείχνουν την πυρκαγιά και τον πανικό κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η κινηματογράφηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δέχεται κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετά βίντεο δείχνουν περαστικούς να βιντεοσκοπούν ενώ άνθρωποι αγωνίζονται για τη ζωή τους λίγα μέτρα μακριά. Αυτό έχει προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ελπίζω ο εντελώς ηλίθιος που το γύρισε αυτό να το μετανιώσει για το υπόλοιπο της ζωής του. Αντί να βοηθήσει, έγραφε σε βίντεο ανθρώπους που καίγονταν», γράφει ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολιάζει: «Το να βιντεοσκοπείς αντί να σώζεις ζωές είναι πραγματικά το τελικό στάδιο της ανάγκης για κοινωνική επιβεβαίωση» και «Καλώς ήρθατε σε ένα σύστημα που βασίζεται στην ντοπαμίνη, όπου οι προβολές αξίζουν περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή».

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο του ελβετικού μέσου «20 Minuten» πώς να αξιολογήσει τους θεατές και όσους έγραφαν βίντεο την ώρα της τραγωδίας, η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίκ Πιλούντ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής ότι ήταν θέμα προσωπικής ευθύνης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης δεν αναγνωρίστηκε

Η ψυχολόγος και δικηγόρος Jacqueline Frossard αντιμετωπίζει επίσης κριτικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: «Η βιντεοσκόπηση σίγουρα δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε σοφή».

Ωστόσο, τονίζει ότι υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις για το γιατί οι άνθρωποι βιντεοσκοπούν σε τέτοιες στιγμές: «Από τη μία πλευρά, είναι πιθανό οι νέοι – ειδικά στην αρχή της πυρκαγιάς – να μην είχαν ακόμη κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Από την άλλη πλευρά, εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά υπονοώντας ότι θα μπορούσε να είναι αντανακλαστικό, ειδικά μεταξύ των νεαρών ενηλίκων. «Σε μια τόσο αγχωτική κατάσταση, κάποιοι άνθρωποι παγώνουν. Προσπαθούν να έχουν μια γενική εικόνα της κατάστασης και μετά βγάζουν το κινητό τους τηλέφωνο. Δεν βγάζει νόημα, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, δεν σκέφτεσαι πλέον λογικά».

Η συμπεριφορά σε εξαιρετικές καταστάσεις είναι εντελώς ατομική.

Ο εγκληματολόγος Ντιρκ Μπάιερ συμμερίζεται αυτήν την εκτίμηση. Πιστεύει ότι όσοι βιντεοσκόπησαν πιθανότατα πίστευαν ότι δεν βρίσκονταν πλέον σε άμεσο κίνδυνο, γι’ αυτό και δεν τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, πιθανότατα υποτίμησαν τον κίνδυνο για τους άλλους. «Αν οι άνθρωποι έξω από το μπαρ γνώριζαν ότι πολλοί άνθρωποι πέθαιναν μέσα, πιθανότατα δεν θα βιντεοσκοπούσαν τόσο πολύ», ισχυρίζεται ο Μπάιερ.

Επιπλέον, ο Μπάιερ τονίζει ότι η συμπεριφορά σε τέτοιες εξαιρετικές καταστάσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα και τις εμπειρίες κοινωνικοποίησης. «Υπάρχουν εκείνοι που μεταβαίνουν σε λειτουργία βοήθειας πιο γρήγορα και άλλοι που είναι λιγότερο προνοητικοί».

Ταυτόχρονα, η Φρόσαρντ βλέπει το να πιάνει κανείς ένα κινητό τηλέφωνο ως σημάδι των καιρών. «Στις μέρες μας, τα πάντα βιντεοσκοπούνται – και όπως μπορείτε να δείτε, ο κόσμος τα παρακολουθεί». Ωστόσο, δεν αποδίδει καμία σκόπιμα «κακή» πρόθεση σε όσους βιντεοσκοπούν.

Φωτιά Ελβετία

«Υπάρχει υποχρέωση να βοηθήσεις μόνο εάν υπάρχει η ευκαιρία»

Παρά την κριτική για τα βίντεο, η Φρόσαρντ υποβαθμίζει την κατηγορία ότι η παρέμβαση ήταν απολύτως απαραίτητη: «Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε τέτοιες καταστάσεις είναι να μεταβείς σε ασφαλές μέρος, να ειδοποιήσεις τις υπηρεσίες διάσωσης και να μην μπλοκάρεις τις οδούς διαφυγής ή να εμποδίζεις τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Στην ενότητα σχολίων, ορισμένοι χρήστες ζητούν, ωστόσο, τη δίωξη όσων βιντεοσκοπούν. Υποστηρίζουν ότι η μη παρέμβαση θα πρέπει να έχει νομικές συνέπειες. Ο δικηγόρος διευκρινίζει: «Υπάρχει υποχρέωση βοήθειας μόνο εάν είναι δυνατόν να το πράξει κανείς χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να μην ίσχυε στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να το διαπιστώσει αυτό».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θαύμα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ: Οι επιστήμονες είναι κοντά στην αντιστροφή της νόσου

Μόνο όσοι είναι ακόμη στο γιορτινό πνεύμα μπορούν να βρουν όλα τα μουσικά αντικείμενα που κρύβονται στη φωτογραφία σε 27 δε...

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στι...
07:39 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Αγώνας δρόμου για την αναγνώριση των θυμάτων – «Το μπαρ έχει ελεγχθεί 3 φορές τα τελευταία 10 χρόνια» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του «Le Constellation»

Η πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο ένα ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο στο Κραν Μοντανά σ...
06:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ένας φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, τη στιγμή που υ...
06:39 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη δ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι