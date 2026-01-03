Αθηνά Οικονομάκου: Με ροζ μπικίνι απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στην Αργεντινή – Δείτε εικόνες

Λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν να βρεθούν στη μακρινή Αργεντινή.

Ο συγκεκριμένος προορισμός έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Μπρούνο Τσερέλα καθώς αποτελεί τη χώρα καταγωγής του.

Και μπορεί στην Ελλάδα να επικράτησε «μίνι» χειμωνιάτικες συνθήκες, όμως, η Αθηνά Οικονομάκου με καλοκαιρινή διάθεση ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την παραλία, φορώντας το ροζ μπικίνι της. Στην Αργεντινή απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα της Νότιας Αμερικής.