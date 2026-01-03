Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία σήμερα – Σε ποιες περιοχές αναμένεται να βρέξει

Το τσουχτερό κρύο αποχωρεί και ο καιρός, σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου, θα φέρει πιο… ήπιες συνθήκες, σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός θα παρουσιάζει στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, ενώ τις βραδινές ώρες οι καταιγίδες είναι πιθανό να επεκταθούν και στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και θα φέρουν τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τη Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σημειώνονται χιονοπτώσεις, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά το γενικό σκηνικό που θα επικρατήσει στη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι θα ενισχυθούν σταδιακά φτάνοντας τα 6 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση της έντασης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, καθώς στα βόρεια θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 15 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 01 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.

Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.

Αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Καιρός: Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 17 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Καιρός: Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Αφρικανική σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026