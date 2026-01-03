Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Κηφισιά: Οδηγός που «τερμάτισε» το αλκοτέστ, χτύπησε δέντρο και 7 παρκαρισμένα οχήματα

  • Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στην Κηφισιά, όταν ένας 51χρονος οδηγός, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε αλλεπάλληλες συγκρούσεις.
  • Ο οδηγός προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο επί της οδού Άργους και στη συνέχεια προκάλεσε ζημιές σε επτά παρκαρισμένα οχήματα, πριν το αυτοκίνητό του ακινητοποιηθεί.
  • Η Τροχαία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ, διαπιστώνοντας ποσοστό 1,86 mg, περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, και σχημάτισε δικογραφία.
Πηγή φωτογραφίας: Intime

Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στην Κηφισιά, όταν ένας 51χρονος οδηγός, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε αλλεπάλληλες συγκρούσεις με δέντρο και παρκαρισμένα οχήματα, πριν το αυτοκίνητό του ακινητοποιηθεί, με την Τροχαία να τον εντοπίζει και να προχωρά στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 51χρονος οδηγούσε από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυμπόμπη, ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία με το όχημά του. Ο οδηγός προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός συνέχισε την επικίνδυνη οδήγηση και προκάλεσε ζημιές σε ακόμη τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να σταματήσει.

Ο οδηγός κινήθηκε στη συνέχεια επί της οδού Ποταμού και, στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου, προσέκρουσε σε άλλα δύο οχήματα, μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε οριστικά.

Η Τροχαία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ και διαπίστωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg, γεγονός που σημαίνει ότι βρισκόταν περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία και ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

