Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Γρηγόρης Μόργκαν: Ο 5 μηνών γιος τους κέρδισε το φλουρί – ΦΩΤΟ

Σε οικογενειακό και γιορτινό κλίμα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έκοψαν τη βασιλόπιτά τους, με τον μεγάλο τυχερό της βραδιάς να είναι ο γιος τους, γεγονός που το ζευγάρι μοιράστηκε δημόσια μέσα από τα social media.

Το αγαπημένο ζευγάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία ο μικρός τους κρατά στο χέρι του το φλουρί. Τη φωτογραφία συνόδευσε η λεζάντα «Μικροσκοπικά χέρια, γιγάντια τύχη», την οποία έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, δείχνει να απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας, ενώ ο Γρηγόρης Μόργκαν βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της οικογένειάς του, στηρίζοντας κάθε τους στιγμή.

