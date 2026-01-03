Περού: Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συναυλίας

Σύνοψη από το

  • Ακόμα μία ένοπλη επίθεση σε βάρος μουσικού συγκροτήματος σημειώθηκε στη Λίμα του Περού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μελών της μπάντας Carlos Miguel y Orquesta κατά τη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας.
  • Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα μέσα σε λίγους μήνες, καθώς πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.
  • Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο ίδιος ήταν ο στόχος, λέγοντας «Όλες προορίζονταν για εμένα». Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε τον Οκτώβριο τη Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Περού: Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ακόμα μία ένοπλη επίθεση σε βάρος μουσικού συγκροτήματος σημειώθηκε στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μελών μπάντας. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα μέσα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινούνταν με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας του συγκροτήματος Carlos Miguel y Orquesta, που δραστηριοποιείται στη δημοφιλή στη Λατινική Αμερική μουσική κούμπια. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της περουβιανής πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Υγείας του Περού ανέφερε ότι ένας Περουβιανός κιθαρίστας και ένας Βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που ακολούθησε, ενώ σε ένα από αυτά διακρίνεται τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια συναδέλφων του.

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι θεωρεί πως ο ίδιος ήταν ο στόχος. «Όλες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του, Armonia 10, επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια, είδους ιδιαίτερα δημοφιλούς στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών, σύμφωνα με τις αρχές.

Υπό το βάρος της αυξημένης εγκληματικότητας, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε τον Οκτώβριο τη Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας τον στρατό στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις – Τρεις θάνατοι σε μία ημέρα

Σε τουλάχιστον τρεις έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ιταλ...
01:18 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση κούγκαρ στο Κολοράντο

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που έκανε πεζοπορία στο Κολοράντο, έπειτα από επίθεση κού...
00:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά στην αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αλλαγές στο ουκρανικό κυβερν...
23:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Καταγγέλλει το «Grok» για σεξουαλικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα «X»

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στους κόλπους του «X», καθώς η Γαλλία καταγγέλλει το εργαλείο τεχνητής ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι