Περού: Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ακόμα μία ένοπλη επίθεση σε βάρος μουσικού συγκροτήματος σημειώθηκε στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μελών μπάντας. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα μέσα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινούνταν με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας του συγκροτήματος Carlos Miguel y Orquesta, που δραστηριοποιείται στη δημοφιλή στη Λατινική Αμερική μουσική κούμπια. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της περουβιανής πρωτεύουσας.

El terror se apoderó de un concierto de cumbia en Carabayllo cuando desconocidos armados atacaron a balazos a integrantes de Carlos Miguel y Orquesta durante una presentación en plena vía pública. 🔗 Leer más: https://t.co/YLXbH2pqsK pic.twitter.com/QQH6O5nVk5 — Revista Caretas (@Caretas) January 2, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Περού ανέφερε ότι ένας Περουβιανός κιθαρίστας και ένας Βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που ακολούθησε, ενώ σε ένα από αυτά διακρίνεται τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια συναδέλφων του.

Los músicos heridos de la agrupación “Carlos Miguel y Orquesta” fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, hasta donde llegaron sus familiares. pic.twitter.com/gjyXKO60fm — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) January 2, 2026

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι θεωρεί πως ο ίδιος ήταν ο στόχος. «Όλες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του, Armonia 10, επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια, είδους ιδιαίτερα δημοφιλούς στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών, σύμφωνα με τις αρχές.

Bajo pronóstico reservado y en observación se encuentran internados dos músicos de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, quienes resultaron heridos por cuatro delincuentes que dispararon contra ellos durante un concierto de bienvenida del año 2026, en Perú. El reporte de… pic.twitter.com/W6nF5O564x — NMás (@nmas) January 2, 2026

Υπό το βάρος της αυξημένης εγκληματικότητας, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε τον Οκτώβριο τη Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας τον στρατό στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP