Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Η 19η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μεγάλες νίκες, ένταση και καθοριστικά αποτελέσματα που διαμόρφωσαν νέα δεδομένα τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη για τα play-in. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού, η Φενέρμπαχτσε διέλυσε τη Μπασκόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι, ενώ η Βίρτους Μπολόνια πήρε το ιταλικό ντέρμπι απέναντι στην Αρμάνι. Σπουδαίες εμφανίσεις υπέγραψαν επίσης η Μπάγερν Μονάχου και ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, κερδίζοντας με 87-82 τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 11-7 και πλησίασαν ακόμη περισσότερο την πρώτη τετράδα, την ώρα που οι «πράσινοι» έμειναν στο 12-7 έχοντας ένα ματς παραπάνω, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας στο ΣΕΦ. Η ήττα αυτή στέρησε από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Βαλένθια, φουντώνοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον στη μάχη της τετράδας.

Στην Ισπανία, η Φενέρμπαχτσε έστειλε ισχυρό μήνυμα νίκης, επικρατώντας με 108-93 της Μπασκόνια. Οι Τούρκοι βασίστηκαν στην επιθετική πολυφωνία τους και στο εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο 12-6 και διατηρώντας απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Ο Μπάλντγουιν ξεχώρισε με 24 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ δίπλα του ήταν αποδοτικοί οι Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Κόλσον. Από πλευράς Μπασκόνια, μόνο ο Λουβαβού-Καμπαρό διασώθηκε, καθώς ο Χάουαρντ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό.

Στο WiZink Center, η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ντουμπάι, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη με 107-93. Με ηγέτη τον Χεζόνια, οι «μερένχες» ανέβηκαν στο 11-8, κλείνοντας τον πρώτο γύρο με θετικό πρόσημο και παραμένοντας εντός στόχων για τα play-in, ενώ η Ντουμπάι έπεσε στο 9-10 παρά τους 26 πόντους του Μπέικον.

Στην Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 97-85 σε ένα παραδοσιακό ιταλικό ντέρμπι με έντονες εναλλαγές. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν και Άλστον, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-10 και αφήνοντας την Αρμάνι να μετράει τις χαμένες ευκαιρίες.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 95-71 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Βαυαροί μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα, πήραν γρήγορα τον έλεγχο και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Με κορυφαίους τους ΜακΚόρμακ, Λούτσιτς και Ομπστ, έφτασαν στο 6-13, σταματώντας το σερί των Ισραηλινών, που έπεσαν στο 8-11.

Στο «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης, ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε με σχετική ευκολία από την έδρα της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 87-65. Η ομάδα του Βελιγραδίου επέβαλε από νωρίς το ρυθμό της, ξέφυγε στο σκορ πριν το ημίχρονο και διατήρησε με άνεση τον έλεγχο μέχρι τέλους, φτάνοντας στο 11-8, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στο 6-13.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονάκο 74-90

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

