Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, κερδίζοντας με 87-82 τον Παναθηναϊκό και πλησιάζοντας την πρώτη τετράδα. Η ήττα αυτή στέρησε από τους «πράσινους» την ευκαιρία να βρεθούν στην κορυφή της κατάταξης.
  • Η Φενέρμπαχτσε έστειλε ισχυρό μήνυμα νίκης, επικρατώντας με 108-93 της Μπασκόνια και διατηρώντας απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.
  • Στο WiZink Center, η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ντουμπάι, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη με 107-93, παραμένοντας εντός στόχων για τα play-in.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Η 19η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μεγάλες νίκες, ένταση και καθοριστικά αποτελέσματα που διαμόρφωσαν νέα δεδομένα τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη για τα play-in. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού, η Φενέρμπαχτσε διέλυσε τη Μπασκόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι, ενώ η Βίρτους Μπολόνια πήρε το ιταλικό ντέρμπι απέναντι στην Αρμάνι. Σπουδαίες εμφανίσεις υπέγραψαν επίσης η Μπάγερν Μονάχου και ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, κερδίζοντας με 87-82 τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 11-7 και πλησίασαν ακόμη περισσότερο την πρώτη τετράδα, την ώρα που οι «πράσινοι» έμειναν στο 12-7 έχοντας ένα ματς παραπάνω, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας στο ΣΕΦ. Η ήττα αυτή στέρησε από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Βαλένθια, φουντώνοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον στη μάχη της τετράδας.

Στην Ισπανία, η Φενέρμπαχτσε έστειλε ισχυρό μήνυμα νίκης, επικρατώντας με 108-93 της Μπασκόνια. Οι Τούρκοι βασίστηκαν στην επιθετική πολυφωνία τους και στο εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο 12-6 και διατηρώντας απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Ο Μπάλντγουιν ξεχώρισε με 24 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ δίπλα του ήταν αποδοτικοί οι Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Κόλσον. Από πλευράς Μπασκόνια, μόνο ο Λουβαβού-Καμπαρό διασώθηκε, καθώς ο Χάουαρντ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό.

Στο WiZink Center, η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ντουμπάι, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη με 107-93. Με ηγέτη τον Χεζόνια, οι «μερένχες» ανέβηκαν στο 11-8, κλείνοντας τον πρώτο γύρο με θετικό πρόσημο και παραμένοντας εντός στόχων για τα play-in, ενώ η Ντουμπάι έπεσε στο 9-10 παρά τους 26 πόντους του Μπέικον.

Στην Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 97-85 σε ένα παραδοσιακό ιταλικό ντέρμπι με έντονες εναλλαγές. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν και Άλστον, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-10 και αφήνοντας την Αρμάνι να μετράει τις χαμένες ευκαιρίες.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 95-71 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Βαυαροί μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα, πήραν γρήγορα τον έλεγχο και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Με κορυφαίους τους ΜακΚόρμακ, Λούτσιτς και Ομπστ, έφτασαν στο 6-13, σταματώντας το σερί των Ισραηλινών, που έπεσαν στο 8-11.

Στο «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης, ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε με σχετική ευκολία από την έδρα της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 87-65. Η ομάδα του Βελιγραδίου επέβαλε από νωρίς το ρυθμό της, ξέφυγε στο σκορ πριν το ημίχρονο και διατήρησε με άνεση τον έλεγχο μέχρι τέλους, φτάνοντας στο 11-8, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στο 6-13.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
  • Βιλερμπάν – Παρί 94-89
  • Μπαρτσελόνα – Μονάκο 74-90
  • Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

  • Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87
  • Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108
  • Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
  • Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι 107-93
  • Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:59 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, ήταν μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Σε μία από τις πιο έντονες και ποιοτικές βραδιές της φετινής EuroLeague, ο Ολυμπιακός πέρασε ν...
23:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Αυτό είναι το ρεκόρ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τη νέα χρονιά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο...
23:21 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκη» η ματσάρα στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AK...
22:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Προς πώληση ο Τετέ

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ματέους Τετέ ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι