Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πετρακόπουλος – Πρωτοπόρος της στατιστικής στο ελληνικό ποδόσφαιρο

  • Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πετρακόπουλος, ο οποίος από το 1971 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
  • Η δεινότητά του στη στατιστική και ο εντυπωσιακός αυτοματισμός με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερή στοιχεία τον καθιστούν μια απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.
  • Η κηδεία του Σταύρου Πετρακόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σαράντα Εκκλησιές.
Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά με θλίψη το μέλος της Σταύρο Πετρακόπουλο, μοναδικό στο είδος του αθλητικό συντάκτη που από το 1971 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Γεωπονία στο ΑΠΘ και εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Θεσσαλονίκη», «Αγγελιοφόρος» και στην ΕΡΤ3.

Η δεινότητά του στη στατιστική και ο εντυπωσιακός αυτοματισμός με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερή στοιχεία που κατέγραφε στα εμβληματικά τετράδιά του τον καθιστούν μια απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, με καθολική αναγνώριση τόσο από τη δημοσιογραφική οικογένεια όσο και από το περιβάλλον του ποδοσφαίρου.

Η κηδεία του Σταύρου Πετρακόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σαράντα Εκκλησιές.

