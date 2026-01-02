Ιαπωνία: Γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που χαιρετούσε το πλήθος με την ευκαιρία του νέου έτους – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Ένας νεαρός, γύρω στα 20, στην Ιαπωνία, γδύθηκε εντελώς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την οικογένειά του που χαιρετούσαν το πλήθος, με την ευκαιρία του νέου έτους.
  • Ο άνδρας, αφού πέταξε τα ρούχα του και κραύγασε, δρασκέλισε τον προστατευτικό φράχτη και συνελήφθη αμέσως από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς.
  • Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο νεαρός είχε προαναγγείλει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι σκόπευε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον αυτοκράτορα.
Ένας νεαρός, γύρω στα 20, στην Ιαπωνία, γδύθηκε εντελώς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την οικογένειά του που χαιρετούσαν το πλήθος, με την ευκαιρία του νέου έτους, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά ενώ ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο έκανε το διάγγελμά του για την πρωτοχρονιά από ένα μπαλκόνι του ανακτόρου, ξαφνικά πέταξε τα ρούχα του, κραυγάζοντας εκκωφαντικά, ανέφεραν το ιδιωτικό κανάλι TBS και άλλα μέσα.

Αφού δρασκέλισε, ολόγυμνος, τον προστατευτικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, συνελήφθη αμέσως από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς, που τον σκέπασαν με μια κουβέρτα.

Η αυτοκρατορική φρουρά δεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες αυτές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο. Ο Ναρουχίτο κατά παράδοση απευθύνεται κάθε Πρωτοχρονιά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι κρατώντας ιαπωνικές σημαίες.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, τις οποίες επικαλείται το TBS, ο νεαρός είχε προαναγγείλει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι σκόπευε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον αυτοκράτορα.

Η αυτοκρατορική οικογένεια δεν διαδραματίζει κανέναν πολιτικό ρόλο στην Ιαπωνία, όμως παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της χώρας και τα μέλη της είναι γενικά αξιοσέβαστα – έστω και αν κάποια από αυτά έγιναν θέμα σε ταμπλόιντ έντυπα λόγω των φερόμενων οικογενειακών διαφορών τους.

 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

