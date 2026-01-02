Καιρός: Μετά τις πολικές θερμοκρασίες, έρχεται… η «άνοιξη» το Σάββατο

  • Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, με την παγωνιά να υποχωρεί και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται 16-18 βαθμοί Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νότια το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 20 Κελσίου.
  • Ισχυροί νοτιάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7-8 μποφόρ, γεγονός που θα κάνει τα θαλάσσια ταξίδια λίγο πιο δύσκολα. Παρά την ένταση των ανέμων, ο ήλιος θα κυριαρχεί, με λίγα μόνο σύννεφα.
  • Οι βροχές θα είναι περιορισμένες, κυρίως σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων σε βόρειο Ιόνιο και δυτική Ελλάδα. Γενικά, η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση ήπιου καιρού με έντονη ηλιοφάνεια, προσφέροντας μια πρόγευση άνοιξης νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού με την παγωνιά να υποχωρεί και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 -18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νότια το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 20  Κελσίου.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, ισχυροί νοτιάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7–8 μποφόρ, γεγονός που θα κάνει τα θαλάσσια ταξίδια λίγο πιο δύσκολα. Παρά την ένταση των ανέμων, ο ήλιος θα κυριαρχεί, με λίγα μόνο σύννεφα.

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες, κυρίως σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο. Ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να επηρεάσουν τον γενικό χαρακτήρα του καιρού.

Γενικά, η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση ήπιου καιρού με έντονη ηλιοφάνεια, ήπια θερμοκρασία και θυελλώδεις νοτιάδες, προσφέροντας μια πρόγευση άνοιξης νωρίτερα από το αναμενόμενο.

 

