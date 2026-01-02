Ελβετία: Νέα ανάρτηση του αδελφού της αγνοούμενης Αλίκης Καλλέργη – «Να προσεύχεστε μέχρι την τελευταία στιγμή»

Νέα ανάρτηση για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία αγνοείται στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, μετά την φωτιά που κατέκαψε το μπαρ Le Costellation, έκανε ο αδελφός της Ρομέν Καλλέργης, στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Να προσεύχεστε μέχρι την τελευταία στιγμή», γράφει στο μήνυμά του ο Ρομέν, για την 15χρονη αδελφή του.

Ο Ρομέν Καλλέργης είχε κάνει το πρωί ανάρτηση στον λογαριασμό cransmontana.avisderecherche, όπου δημοσιεύονται αναζητήσεις για τους αγνοούμενους από την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο ελβετικό θέρετρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αλίκη Καλλέργη είχε επισκεφθεί το μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται.

Οι γονείς της γνώριζαν ότι η ανήλικη θα πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, ωστόσο, από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των αρχών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.