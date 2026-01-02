Τρίκαλα: Στο νοσοκομείο δύο αδέλφια ύστερα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Στο Νοσοκομείο Τρικάλων κατέληξαν δύο αδέλφια από τη συνοικία της Αγίας Μονής, έπειτα από άγριο καβγά που σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, τα δύο αδέλφια, σχετικά νεαρής ηλικίας, συμμετείχαν σε συμπλοκή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας.

Αρχικά, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο δεύτερος αδελφός. Και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.