Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος που χτύπησε 12χρονο μέσα σε κατάστημα

Σύνοψη από το

  • Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν 12χρονο την Πέμπτη (1/1) στην περιοχή του Ρίου.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία μητέρα κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ότι ο 12χρονος γιος της δέχθηκε επίθεση από τον 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα.
  • Ύστερα από έρευνες, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν 12χρονη την Πέμπτη (1/1) στην περιοχή του Ρίου, προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία μητέρα κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών, ότι ο 12χρονος γιος της δέχθηκε επίθεση από έναν 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα.

Ύστερα από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

20:28 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

