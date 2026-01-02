Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος που χτύπησε 12χρονο μέσα σε κατάστημα

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν 12χρονη την Πέμπτη (1/1) στην περιοχή του Ρίου, προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία μητέρα κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών, ότι ο 12χρονος γιος της δέχθηκε επίθεση από έναν 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα.

Ύστερα από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.