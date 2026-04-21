Μετρό: Τροποποιήσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα (21/04) πέντε κεντρικοί σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό έως και το τέλος Απριλίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου ίντερνετ 5G.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Σταθμός Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 έως την Πέμπτη, και από την Κυριακή έως τις 30 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των έργων, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα: Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών έχουν ανακοινωθεί από τη ΣΤΑΣΥ.

Συνιστάται στους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τα δρομολόγια και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις.