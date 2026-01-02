Συναγερμός στη Ρουμανία: «Σήκωσε» δύο F-16 μετά την εμφάνιση ρωσικών drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Συναγερμό προκάλεσε η ανίχνευση ρωσικών drones στα βόρεια σύνορα της Ρουμανίας, καθώς αυτά κατευθύνονταν προς ουκρανικούς λιμένες στον Δούναβη, με τις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις να αναγκάζονται να απογειώσουν αεροσκάφη F-16 για επιτήρηση και προστασία του εθνικού εναέριου χώρου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι «στις 2 Ιανουαρίου, το σύστημα παρακολούθησης του Υπουργείου εντόπισε εναέρια drones που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία προς ουκρανικούς λιμένες στον Δούναβη κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, «περίπου στις 11:50, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 από την 86η Αεροπορική Βάση στη Φετέστι απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την περιοχή συνόρων με την Ουκρανία, στο βόρειο τμήμα του νομού Τούλτσεα. Στις 12:00, ο πληθυσμός στο βόρειο Τούλτσεα προειδοποιήθηκε μέσω μηνύματος RO-Alert».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι «η κατάσταση συναγερμού έληξε στις 12:22. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, δεν καταγράφηκαν μη εξουσιοδοτημένες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου».

Οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς το κοινό για «πιθανότητα πτώσης αντικειμένων από τον εναέριο χώρο», επισημαίνοντας ότι «το σήμα είναι προληπτικό».

Το τοπικό Πυροσβεστικό και Σωστικό Σώμα του νομού Τούλτσεα δήλωσε ότι «η απόφαση για την αποστολή του μηνύματος RO-ALERT ελήφθη ύστερα από πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο, μέσω των δικών του μέσων επιτήρησης, εντόπισε στόχους να κινούνται προς την περιοχή συνόρων Ρουμανίας – Ουκρανίας».

Κάτοικοι της πόλης Τούλτσεα εξέφρασαν έκπληξη για το μήνυμα που έλαβαν ενώ περπατούσαν κατά μήκος της λίμνης Ciuperca, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ασφαλές καταφυγίο.

Η Ioana D., είπε στο Agerpres: «Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα μηνύματα και, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει πουθενά να προφυλαχθούμε».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι παρόμοιο μήνυμα είχε σταλεί την Πρωτοχρονιά, χωρίς ωστόσο να παραβιαστεί ο ρουμανικός εναέριος χώρος κατά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η εγγύτητα των ρωσικών επιθέσεων σε έδαφος μέλους του ΝΑΤΟ ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής και εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα και τις δυνατότητες αποτροπής της συμμαχίας.

Υπό το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, μία επίθεση σε μέλος της Συμμαχίας μπορεί να πυροδοτήσει συλλογική απάντηση.

Η ανακοίνωση της Ρουμανίας ήρθε λίγο πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδικάσει μια ρωσική επίθεση στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας. Το περιστατικό ακολουθεί τις κατηγορίες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ότι σκότωσε 24 άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 50 σε χωριό υπό ρωσική κατοχή στην περιοχή Χερσώνα κατά την αλλαγή του νέου έτους.