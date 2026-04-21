Μεξικό: Ένοπλος σκότωσε 1 άτομο και τραυμάτισε 13 στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Εμπνεύστηκε από τη σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν – Βίντεο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

πυραμίδες Τεοτιουάκαν
Φωτογραφία: Reuters

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την αιματηρή ένοπλη επίθεση σε αρχαιολογικό χώρο στο Μεξικό, όπου ένας 27χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τουριστών, σκοτώνοντας μία γυναίκα από τον Καναδά και τραυματίζοντας ακόμη 13 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης, ονόματι Χούλιο Σέζαρ Χάσο, φέρεται να ήταν θαυμαστής των δραστών της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν, στις ΗΠΑ, και οπαδός των Ναζί.

Η επίθεση σημειώθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Τεοτιουάκαν, περίπου μία ώρα έξω από την Πόλη του Μεξικού, ανήμερα της 27ης επετείου της πολύνεκρης επίθεσης του 1999.

«Μοναχικός λύκος» και ανησυχητικά ευρήματα

Οι αρχές, που ταυτοποίησαν τον δράστη μέσω εκλογικής ταυτότητας που έφερε πάνω του, εξετάζουν το ενδεχόμενο να έδρασε ως «μοναχικός λύκος».

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χάσο φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «Disconnect & Self-Destruct» (Αποσύνδεση & Αυτοκαταστροφή), το οποίο συνδέεται με την λεγόμενη κοινότητα True Crime και ειδικότερα με την επικίνδυνη υποκουλτούρα των «Columbiners», που εξιδανικεύουν τους δράστες της επίθεσης του 1999, Έρικ Χάρις και Ντίλαν Κλέμπολντ.


Μάλιστα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Telediario, κοντά στο πτώμα του βρέθηκε κάδρο με εικόνα που είχε δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία ο ίδιος εμφανιζόταν δίπλα στους δύο δράστες της σφαγής, οι οποίοι επίσης αυτοκτόνησαν μετά την επίθεση της 20ής Απριλίου 1999.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του δράστη να κάνει ναζιστικούς χαιρετισμούς.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση εκτυλίχθηκε στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη στον χώρο του Τεοτιουακάν. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τον δράστη να πυροβολεί από την κορυφή, ενώ τουρίστες προσπαθούσαν να προστατευτούν, πέφτοντας στο έδαφος και καλύπτοντας τα κεφάλια τους.

Ανάμεσα στις κραυγές πανικού, ακούστηκε ένας επισκέπτης να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης φαινόταν να ρίχνει τους περισσότερους πυροβολισμούς στον αέρα και όχι απευθείας προς τον κόσμο, ενώ κρατούσε ένα τάμπλετ και φώναζε.

Περαστικοί, ανάμεσά τους και άτομα με ιατρική εκπαίδευση, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, χρησιμοποιώντας μπουκάλια νερού και καθαρά υφάσματα για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, πρόσθεσε.

Ο ένοπλος σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια —η ταυτότητα της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί— και τραυμάτισε τρεις Κολομβιανούς, δύο Βραζιλιάνους, έξι Αμερικανούς και έναν ακόμη Καναδό. Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν έρθει σε επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα.

H αντίδραση της κυβέρνησης

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε μετά την επίθεση — που σημειώθηκε μόλις επτά εβδομάδες πριν από την έναρξη αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στην Πόλη του Μεξικού: «Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας προκαλεί βαθιά οδύνη».

«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας να διερευνήσει σε βάθος τα γεγονότα και να παράσχει κάθε αναγκαία υποστήριξη», πρόσθεσε.

Πηγή: Χ

Η προϊσπανική πόλη του Τεοτιουακάν υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Μεσοαμερικής και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού, προσελκύοντας περίπου 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες το περασμένο έτος.

Παρότι στο Μεξικό καταγράφονται συχνά περιστατικά ένοπλης βίας λόγω της δράσης καρτέλ, επιθέσεις σε τουριστικά αξιοθέατα παραμένουν σπάνιες.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Reuters

