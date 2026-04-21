Παναθηναϊκός: Ψάχνει ήδη νέο προπονητή και θέλει ήπιο «χωρισμό» με τον Μπενίτεθ μετά τα playoffs

Το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ στο φίνις της εφετινής αγωνιστικής περιόδου θα πρέπει να θεωρείται εν πολλοίς δεδομένο, όχι μόνο λόγω της εικόνας των «πράσινων» ή της διαχείρισης που έγινε στο τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/4). Αλλά κυρίως, σε ότι έχει να κάνει με τις σκέψεις των δύο πλευρών για την επόμενη μέρα.

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο απ’ τον περασμένο Οκτώβριο για την αξιοποίηση νέων παικτών (και μεγαλύτερη «ελληνοποίηση» με ταλαντούχους Έλληνες οι οποίοι αποκτήθηκαν στο χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο»), με ορίζοντα απόκτησης το προσεχές καλοκαίρι άλλων 5-6 πολύ πιο έμπειρων και ποιοτικών ποδοσφαιριστών, ικανών για να ανεβάσουν το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ομάδας.

Ο Μπενίτεθ απ’ την πλευρά του, αν και είχε συμφωνήσει απόλυτα με το συγκεκριμένο πλάνο πριν αναλάβει τα ηνία της ομάδας στα τέλη Οκτωβρίου, σε μία πρώτη συζήτηση που είχε προ εβδομάδων με τους διευθυντές του Παναθηναϊκού, έθεσε επί τάπητος την προοπτική απόκτησης 10-11 έμπειρων παικτών. Κάτι που επί της ουσίας θα ακύρωνε το αρχικό σχέδιο και δεν καλύπτει όσα είχαν συμφωνηθεί αρχικά.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον πάγκο των Πρασίνων

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά κι «αθόρυβα» ψάχνει για τον επόμενο προπονητή του, ο οποίος θα πληροί τα ζητούμενα και θα έχει δουλέψει στο παρελθόν με επιτυχία πάνω σε πρότζεκτ σαν κι αυτό που έχει τεθεί σε εφαρμογή απ’ το κλαμπ.

Είναι ξεκάθαρο πάντως, πως στο «τριφύλλι» θέλουν να προχωρήσουν σε ένα όσο το δυνατόν πιο «βελούδινο» χωρισμό με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος (σε πρώτη φάση) θα παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας ως το φίνις των εφετινών playoffs. Κι ακολούθως θα γίνει μία συζήτηση για το «διαζύγιο» και για την αποζημίωσή του η οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλή.

Από εκεί και πέρα, αν κι έχουν ήδη «διαρρεύσει» ονόματα πιθανών υποψηφίων, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ασχοληθεί και ούτε έχει στις σκέψεις του προπονητές όπως ο πρώην «ερυθρόλευκος» Πέδρο Μαρτίνς ή ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα.

Σε ότι αφορά τον Σεμπαστιάν Λέτο, υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπό του, αφού ως παίκτης έχει «συνδέσει» το όνομά του με μεγάλες στιγμές του «πράσινου» παρελθόντος, όμως σ’ αυτή τη φάση υπάρχουν ενδοιασμοί ως προς το κατά πόσο είναι «έτοιμος» για να αναλάβει μία τέτοια αποστολή.

Είναι ένας προπονητής που θα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα του Παναθηναϊκού, αλλά κι ένας τεχνικός τον οποίο δεν θα ήθελε να «κάψει» το «τριφύλλι» σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο, προσβλέποντας σε μία συνεργασία μελλοντικά όταν θα είναι πολύ πιο «ιδανικές» οι συνθήκες.