Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ παγιδεύτηκε από μία οργάνωση» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Κινητά και τοξικολογικές αναμένεται να δώσουν απαντήσεις

Η έρευνα στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ψηφιακών πειστηρίων, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και τη συλλογή επιπλέον οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Επίσης, έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να υπάρχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων μαρτύρων, που μπορεί να άκουσαν κάτι ή να έχουν μία πληροφορία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο, όπου βρισκόταν η Μυρτώ με τους κατηγορούμενους.

«Ήταν ένα παιδί θαύμα, έχω χάσει όλο το σύμπαν»

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της Μυρτούς κάνει λόγο για παγίδευση του παιδιού του από μία οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα, και απευθύνει έκκληση η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους για να γλιτώσουν άλλα παιδιά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, ο πατέρας της 19χρονης είπε αρχικά ότι η κόρη του τον «επισκέπτεται» σε καθημερινή βάση, ζητώντας δικαίωση, αλλά και να βοηθήσει όσα παιδιά μπορεί να βρίσκονται στη θέση της.

«Ήταν ένα παιδί θαύμα» λέει ο πατέρας της Μυρτούς και τονίζει πως «έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε όλα τα παιδιά από τον κάθε αληταρά που θα βρεθεί στον δρόμο τους, να τους κόβει τα φτερά».

Όπως ανέφερε ο κ. Χαράλαμπος, η Μυρτώ φοιτούσε σε μια ιδιωτική σχολή στην Κεφαλονιά, καθώς ο ίδιος φοβόταν την εγκληματικότητα των Αθηνών, «αλλά αποδείχθηκε ότι στην Κεφαλονιά ότι έχουμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Έχουμε εγκληματικότητα που δεν υπήρχε στο Σικάγο το 1930. Υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κάτω από τη μύτη μας και εθελοτυφλούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παρακαλώ πάρα πολύ να γλιτώσουμε τα παιδιά μας. Αυτή η υπόθεση που έγινε στο παιδί μου είναι μεθοδευμένη» συνεχίζει ο πατέρας της 19χρονης, ο οποίος εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι «η Μυρτώ δεν ήταν ναρκομανής. Τρώγαμε και δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι κρασί». Όπως υπογραμμίζει, η κόρη του «παγιδεύτηκε από μια οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό και μπράβους, ενώ εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα».

«Πρέπει να πιάσουμε από την αρχή την υπόθεση και να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν παγιδευτεί, έχουν εκβιαστεί. Εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έχω χάσει όλο το σύμπαν», καταλήγει ο πατέρας της 19χρονης.

Δημογλίδου: Διερευνάται αν διέμεναν και άλλα άτομα στο ξενοδοχείο

Οι έρευνες των αρχών για την διαλεύκανση της υπόθεσης της 19χρονης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, τόνισε, προέκυψαν τρία άτομα που φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο με την άτυχη κοπέλα τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της. Υπενθύμισε ότι οι τρεις αυτοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και, μετά τις απολογίες τους, προφυλακίστηκαν με τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η κα Δημογλίδου, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων –όπως τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων– αλλά και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου ενδέχεται να εισφέρουν και νέα στοιχεία. «Μπορεί να προκύψουν αυτοτελή αδικήματα για τον κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά ή για άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, οι οποίοι δεν αναδείχθηκαν από την δική μας προανάκριση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν προκύπτουν άλλα αδικήματα πέραν της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Όχι απ’ όλους τους κατηγορούμενους. Θα πρέπει να περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον θάνατο της κοπέλας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Αναφερόμενη στον 66χρονο από την Πρέβεζα, τόνισε ότι εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές και εξετάστηκε ως μάρτυρας από τους αστυνομικούς, «δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα», επισήμανε.

«Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας τόσο εντός του ξενοδοχείου όσο και από τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εξετάζεται και η λειτουργικότητα των καταγραφικών συστημάτων μέσω τεχνικών ελέγχων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κρίσιμες ενέργειες πριν ή μετά το περιστατικό», τόνισε και πρόσθεσε ότι «διερευνάται αν διέμεναν και άλλα άτομα σε αυτό το ξενοδοχείο, τα οποία μπορεί να έχουν ακούσουν κάτι ή να έχουν μια πληροφορία να δώσουν. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει».