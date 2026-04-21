Πέτσας: Θα απέχω από την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας

Θα απέχει τελικά από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών που εμπλέκονται στις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Στέλιος Πέτσας, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής της ΝΔ είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες ότι δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας, ωστόσο σήμερα ανέφερε ότι «μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι επιθυμούν οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω». Μάλιστα, τόνισε πως έχει ενημερώσει και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ερωτηθείς εάν συνιστά αυτό “αντάρτικό”, είπε: «Δεν θεωρώ ότι άρθρο 62 του Συντάγματος υπάρχει διακοσμητικά, αλλά για να γίνεται μία αξιολόγηση από τη βουλή και δυστυχώς η αξιολόγηση που έπρεπε να κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία πριν στείλει την δικογραφία στη βουλή, δεν ήταν επαρκής, ήταν πρόχειρη. Επίσης, όπως ανέφερε, «δεν άκουσα κανέναν και από βουλευτές άλλων κομμάτων να μην λέει πως τα παραπάνω δεν είναι στην αρμοδιότητα του βουλευτή».

Πέτσας: Λάθος χειρισμοί στην υπόθεση Λαζαρίδη

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς από την πλευρά του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και για «λανθασμένους χειρισμούς σε κεντρικό επίπεδο». «Πιστεύω ότι δεν δείξαμε αντανακλαστικά, σύρθηκε το θέμα για πολλές μέρες και στο τέλος φτάσαμε να κάνουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή, χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η έκθεση και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν και νομίζω ότι έχει μετανιώσει και ο κ. Λαζαρίδης. Νομίζω ήταν υπό την πίεση των γεγονότων και δεν τον εκφράζουν».