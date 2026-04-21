Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που ήταν με τη Μυρτώ στο ξενοδοχείο – «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα»

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα» υποστηρίζει ο 23χρονος που ήταν με την 19χρονη Μυρτώ τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία στην Κεφαλονιά. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, μαζί με τον 22χρονο από την Αλβανία και τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, και βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει σχέση με κύκλωμα εκμετάλλευσης. «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.

Όπως ισχυρίζεται: «Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση».

«Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας» κατέληξε.

Ο πατήρ Ξενοφώντας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως γνωρίζει την οικογένειά του 23χρονου και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς και χαμηλών τόνων. «Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», ανέφερε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.

Ο ίδιος εύχεται η υπόθεση να οφείλεται σε κακές συγκυρίες , τονίζοντας πως πρόκειται για νέα παιδιά που γνώριζε προσωπικά.