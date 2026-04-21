Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου – Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.925 ευρώ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Φωτιά, πυροσβεστική, δασική πυρκαγιά
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη 59χρονου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) σε δασική έκταση στο Νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, προχώρησαν οι άνδρες των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, ημεδαπός, γεννηθείς το 1967, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:58, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και δημιούργησε κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

