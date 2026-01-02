Ουκρανία: Η Ρωσία ενδέχεται «να σκηνοθετήσει επίθεση» με πολλά θύματα, προειδοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών – Οι πιθανοί στόχοι

Σύνοψη από το

  • Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να σκηνοθετήσει επίθεση με πολλά θύματα, με στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Η επίθεση αναμένεται εν όψει των Ρωσικών Ορθόδοξων Χριστουγέννων στις 7 Ιανουαρίου, με πιθανούς στόχους θρησκευτικά ή υψηλής συμβολικής σημασίας κτίρια.
  • Το Κρεμλίνο σκοπεύει να αποδώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δυτικά drone, μια τακτική που συμφωνεί με το modus operandi των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Η Ρωσία ενδέχεται «να σκηνοθετήσει επίθεση» με πολλά θύματα, προειδοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών – Οι πιθανοί στόχοι
Φωτογραφία: Reuters

Ανακοίνωση από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιεί ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε μια σκηνοθετημένη επίθεση με υψηλό αριθμό θυμάτων, πιθανώς κατά θρησκευτικού κτιρίου, με στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SZRU) της Ουκρανίας προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το Κρεμλίνο «πιθανότατα θα πραγματοποιήσει μια επίθεση “false flag” εντός της Ρωσίας ή εντός των ουκρανικών εδαφών που καταλαμβάνει παράνομα, προκειμένου να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Η Ουκρανία έχει ήδη κατηγορήσει τη Μόσχα για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενη ουκρανική επίθεση με drone κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με στόχο να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Τώρα προειδοποιεί ότι οι Ρώσοι «πιθανότατα θα προσπαθήσουν να αυξήσουν το στοίχημα με μια σκηνοθετημένη επίθεση υψηλού αριθμού θυμάτων εν όψει των Ρωσικών Ορθόδοξων Χριστουγέννων στις 7 Ιανουαρίου».

Η προειδοποίηση της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών βασίζεται στα στοιχεία που αντλεί καθώς παρακολουθεί τις κινήσεις της Μόσχας, η οποία εντείνει την εκστρατεία παραπληροφόρησης, αναφέρει το Politico στο σχετικό δημοσίευμά του.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή της, «Προβλέπουμε με υψηλή πιθανότητα μια μετάβαση από την χειραγώγηση στην ένοπλη πρόκληση των ειδικών υπηρεσιών της [Ρωσικής Ομοσπονδίας], που θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά θύματα».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η τοποθεσία της πρόκλησης μπορεί να είναι θρησκευτικό κτίριο ή άλλο αντικείμενο υψηλής συμβολικής σημασίας τόσο στη [Ρωσία] όσο και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας».

Η ουκρανική υπηρεσία προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο «σκοπεύει να αποδώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δυτικά drone που θα μεταφερθούν από το μέτωπο στον χώρο της σκηνοθετημένης επίθεσης».

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, τέτοιες επιχειρήσεις «συμφωνούν με το modus operandi των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών». Προσθέτουν, δε, ότι «Το καθεστώς Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτήν την τακτική εντός της [Ρωσικής Ομοσπονδίας], και τώρα αυτό το ίδιο μοντέλο εξάγεται στο εξωτερικό, όπως επιβεβαιώνεται έμμεσα από δημόσιες δηλώσεις ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων».

Η SZRU υπενθυμίζει μια σειρά επιθέσεων που θεωρούνται παραδείγματα αυτής της τακτικής, τις βομβιστικές επιθέσεις σε διαμερίσματα το 1999 στις ρωσικές πόλεις Μόσχα, Μπουϊνάκσκ και Βολγκοτόνσκ, οι οποίες σκότωσαν πάνω από 300 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερα από 1.000.

Οι επιθέσεις, που επισήμως αποδόθηκαν σε Τσετσένους μαχητές, χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη νέου πολέμου στην Τσετσενία και για την ενίσχυση της δημοφιλίας του Πούτιν πριν τις εκλογές.

