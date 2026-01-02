Ζελένσκι: Διόρισε τον Όλεχ Ιβασένκο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών – Αλλαγές και στην υπηρεσία Συνοριακής Φρουράς

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τον Όλεχ Ιβασένκο ως τον νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών. Ο Ιβασένκο θα αντικαταστήσει τον Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος θα είναι ο νέος προσωπάρχης του γραφείου του Ζελένσκι.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του οικονομικού δυναμικού της Ρωσίας, καθώς «όσο λιγότερα κερδίζει ο επιτιθέμενος, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα υπάρχουν για διπλωματία».
  • Παρά την «σημαντική ανάπτυξη και ενίσχυση» της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς υπό τον Σέρχι Ντεϊνέκο, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών θα προτείνει νέους υποψηφίους για την αντικατάστασή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεχ Ιβασένκο, ως τον νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ο Ιβασένκο θα αντικαταστήσει τον Κιρίλο Μπουντάνοφ ο οποίος θα είναι ο νέος προσωπάρχης του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη μείωση του οικονομικού δυναμικού της Ρωσίας – όσο λιγότερα κερδίζει ο επιτιθέμενος, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα υπάρχουν για διπλωματία», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός Πρόεδρος σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Από σήμερα, ο Όλεχ Ιβασένκο θα συνεχίσει να υπηρετεί το κράτος μας και να εκτελεί καθήκοντα για τον περιορισμό του στρατιωτικού δυναμικού της Ρωσίας σε θέση εντός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας», κατέληξε.

Ο Ζελένσκι, σε ξεχωριστή ανάρτηση, αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε για θέματα της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς, σημειώνοντας ότι «Σήμερα πραγματοποιήσαμε ξεχωριστή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με το έργο της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς της Ουκρανίας».

Υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο υπό την ηγεσία του Σέρχι Ντεϊνέκο, λέγοντας ότι «Υπό την ηγεσία του Σέρχι Ντεϊνέκο για πάνω από έξι χρόνια, η SBGSU έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη και ενίσχυση».

Σχετικά με τον ρόλο των συνοριοφυλάκων στον πόλεμο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «Επί του παρόντος, οι μονάδες συνοριακής φρουράς, μαζί με όλους τους άλλους κλάδους των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, πολεμούν για το κράτος μας στην πρώτη γραμμή».

Ο πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν νέες προκλήσεις που απαιτούν αλλαγές στην προσέγγιση της συνοριακής υπηρεσίας και ότι συζήτησε το θέμα με τον Ντεϊνέκο.

«Στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Ζελένσκι, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, «θα προτείνει υποψηφίους για την αντικατάσταση του επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς της Ουκρανίας, ενώ ο Σέρχι Ντεϊνέκο θα συνεχίσει το έργο του στο πλαίσιο του συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας».


