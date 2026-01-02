Ζελένσκι: Διόρισε τον Όλεχ Ιβασένκο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών – Αλλαγές και στην υπηρεσία Συνοριακής Φρουράς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεχ Ιβασένκο, ως τον νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ο Ιβασένκο θα αντικαταστήσει τον Κιρίλο Μπουντάνοφ ο οποίος θα είναι ο νέος προσωπάρχης του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη μείωση του οικονομικού δυναμικού της Ρωσίας – όσο λιγότερα κερδίζει ο επιτιθέμενος, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα υπάρχουν για διπλωματία», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός Πρόεδρος σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Από σήμερα, ο Όλεχ Ιβασένκο θα συνεχίσει να υπηρετεί το κράτος μας και να εκτελεί καθήκοντα για τον περιορισμό του στρατιωτικού δυναμικού της Ρωσίας σε θέση εντός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας», κατέληξε.

I had a meeting with Oleh Ivashchenko. First and foremost, as Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Oleh reported on the overall situation around our state and the current threats. We will continue to focus on reducing Russia’s economic potential – the less the… pic.twitter.com/QXlmwSobGa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Ο Ζελένσκι, σε ξεχωριστή ανάρτηση, αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε για θέματα της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς, σημειώνοντας ότι «Σήμερα πραγματοποιήσαμε ξεχωριστή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με το έργο της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς της Ουκρανίας».

Υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο υπό την ηγεσία του Σέρχι Ντεϊνέκο, λέγοντας ότι «Υπό την ηγεσία του Σέρχι Ντεϊνέκο για πάνω από έξι χρόνια, η SBGSU έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη και ενίσχυση».

Σχετικά με τον ρόλο των συνοριοφυλάκων στον πόλεμο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «Επί του παρόντος, οι μονάδες συνοριακής φρουράς, μαζί με όλους τους άλλους κλάδους των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, πολεμούν για το κράτος μας στην πρώτη γραμμή».

Ο πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν νέες προκλήσεις που απαιτούν αλλαγές στην προσέγγιση της συνοριακής υπηρεσίας και ότι συζήτησε το θέμα με τον Ντεϊνέκο.

«Στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Ζελένσκι, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, «θα προτείνει υποψηφίους για την αντικατάσταση του επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς της Ουκρανίας, ενώ ο Σέρχι Ντεϊνέκο θα συνεχίσει το έργο του στο πλαίσιο του συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας».

A report was presented by Ukraine’s Minister of Internal Affairs, Ihor Klymenko. I am grateful for the efficient work of the entire system of the Ministry of Internal Affairs. We held a separate discussion today on issues related to the work of the State Border Guard Service of… pic.twitter.com/Z1ub8cQljh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ