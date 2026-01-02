Τραμπ: «Έσκισα στις γνωστικές εξετάσεις» – Επαναλαμβάνει ότι η υγεία του είναι «τέλεια» παρά τις επικρίσεις

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η υγεία του είναι «τέλεια» και ότι «έσκισε» για τρίτη φορά στη σειρά στην γνωστική του εξέταση, ενώ η κατάσταση της υγείας του τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ.
  • Τα ερωτήματα για την υγεία του πιο ηλικιωμένου υποψηφίου επανήλθαν από δημοσιεύματα που αναφέρουν επιβράδυνση των ρυθμών του, καθώς και εμφάνιση με αιματώματα στο χέρι και πρησμένους αστραγάλους.
  • Ο Τραμπ απέδωσε τα αιματώματα στο χέρι του στην καθημερινή δόση ασπιρίνης και διέψευσε ότι τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις, κατηγορώντας τα ΜΜΕ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Τραμπ: «Έσκισα στις γνωστικές εξετάσεις» – Επαναλαμβάνει ότι η υγεία του είναι «τέλεια» παρά τις επικρίσεις
Φωτογραφία: AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι η υγεία του είναι «τέλεια» λέγοντας για άλλη μια φορά ότι «έσκισε» σε μια γνωστική εξέταση, καθώς η κατάσταση της υγείας του σχεδόν ογδοντάχρονου προέδρου των ΗΠΑ εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ: Λαμβάνει περισσότερη ασπιρίνη από την προτεινόμενη δόση – «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου»

«Οι γιατροί του Λευκού Οίκου μόλις ανακοίνωσαν ότι είμαι σε “τέλεια υγεία” και ότι “έσκισα” (δηλαδή, απάντησα σωστά στο 100% των ερωτήσεων) για τρίτη φορά στη σειρά στην Γνωστική μου Εξέταση», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Πηγή: Truth Social

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπερηφανεύεται συχνά για τις «λαμπρές» επιδόσεις του στις εξετάσεις αυτού του τύπου, στις οποίες όπως λέει, κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε ποτέ υποβληθεί.

Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του πιο ηλικιωμένου υποψηφίου που εξελέγη πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, επανήλθαν τις τελευταίες εβδομάδες από άρθρα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία οι ρυθμοί του επιβραδύνονται.

Ο Ρεπουπλικάνος φάνηκε επίσης να πασχίζει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά στη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εκδηλώσεων και θεάθηκε με αιματώματα στο δεξί χέρι και πρησμένους αστραγάλους.

Απάντησε στις επικρίσεις χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξη στη Wall Street Journal, όπου απέδωσε τα εμφανή αιματώματα στο χέρι του στη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει καθημερινά.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και εγώ δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δικαιολογώντας την ημερήσια λήψη των 325 χιλιοστογράμμων ασπιρίνης που παίρνει, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που του συνιστούν οι γιατροί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε επίσης ότι τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις, κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι τον τράβηξαν φωτογραφία την ώρα που «ανοιγοκλείνει τα μάτια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 9 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:47 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Διάσωση με… απρόοπτα: Ασθενοφόρο κόλλησε στην άμμο με τον ασθενή μέσα – Τον μετέφεραν με άλλο όχημα στο νοσοκομείο

Ένα περιστατικό διάσωσης σε παραλία του Ανατολικού Σάσεξ, στη Βρετανία, μετατράπηκε σε… «διάσω...
18:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Διόρισε τον Όλεχ Ιβασένκο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών – Αλλαγές και στην υπηρεσία Συνοριακής Φρουράς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υ...
17:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σε...
17:04 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια προκάλεσαν την φωτιά στο μπαρ – Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων, στους 119 οι τραυματίες

Οι αρχές στην Ελβετία εργάζονται πυρετωδώς για να ταυτοποιήσουν τα πτώματα, ενώ φαίνεται ότι έ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι