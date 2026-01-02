Ελβετία: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια προκάλεσαν την φωτιά στο μπαρ – Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των νεκρών, στους 119 οι τραυματίες

Οι αρχές στην Ελβετία εργάζονται πυρετωδώς για να ταυτοποιήσουν τα πτώματα, ενώ φαίνεται ότι έχουν προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο δημοφιλές μπαρ Le Costellation κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στις Άλπεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 40 άτομα και να τραυματιστούν 119, σύμφωνα με νεότερο, επίσημο απολογισμό.

Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν τη φωτιά, όπως επιβεβαίωσε η γενική εισαγγελέας του καντονίου του Βαλέ. Η θανατηφόρα φωτιά προκλήθηκε από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια που βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, δήλωσε η εισαγγελέας Beatrice Pilloud, σε Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι ελβετικές αρχές.

«Ορισμένες υποθέσεις μπορούν να επιβεβαιωθούν», δήλωσε η Pilloud. «Όπως έχουν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά ή φωτοβολίδες που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας και βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα σε πυρκαγιά με φλόγα». Ένας δημοσιογράφος ρώτησε για την οροφή του μπαρ. Η γενική εισαγγελέας απάντησε ότι η έρευνα εξετάζει την εγκατάσταση αφρού στην οροφή και θα καθορίσει εάν αυτή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.

Όπως είπε, σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν ο αφρός συμμορφώνεται ή όχι με τους κανονισμούς, ή εάν εγκαταστάθηκε με ή χωρίς άδεια. «Είναι σημαντικό να μην κάνουμε υποθέσεις… αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», είπε.

🚨 A video taken inside the bar shows the start of the fire that caused the death of dozens of people last night in a bar in Crans-Montana, Switzerland. 😔😔😔#CransMontana pic.twitter.com/dflW8FqPKu — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 2, 2026

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης του καντονιού Valais, δήλωσε στην αρχή συνέντευξης Τύπου που έδωσαν οι αρχές ότι οι σκέψεις του είναι με τις οικογένειες, τα θύματα και τους τραυματίες. Είπε ότι «κάθε λεπτό που περνά χωρίς απαντήσεις» είναι «αφόρητο» και λέει ότι οι ομάδες έχουν κάνει το μέγιστο για να σώσουν ζωές, να υποστηρίξουν τις οικογένειες και να μην αφήσουν κανέναν μόνο του.

«Περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν σε ευρωπαϊκές χώρες σε εξειδικευμένα κέντρα για θύματα εγκαυμάτων», είπε. Πρόσθεσε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον υπουργό Υγείας της Γαλλίας και ότι η μεταφορά των ασθενών «έχει ήδη ξεκινήσει προς γαλλικά νοσοκομεία».

Οι ελβετικές υγειονομικές αρχές έλαβαν επίσης «προσφορά βοήθειας για τη φροντίδα των τραυματιών» από την Ιταλία, με τους ασθενείς να μεταφέρονται στο βόρειο τμήμα της ιταλικής ενδοχώρας, είπε ο Reynard και τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για να ταυτοποιήσουν τα θύματα «όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Ο ίδιος είπε ότι ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 40 αλλά πολλοί τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως ανέφερε θα πραγματοποιηθεί μια τελετή στο Crans-Montana την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και θα είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συγκεντρωθούν ως κοινότητα «για να ζήσουν μαζί αυτό το εθνικό πένθος».

Προσθέτει ότι από αύριο, Σάββατο θα είναι διαθέσιμο online ένα βιβλίο συλλυπητηρίων για όσους επιθυμούν να μοιραστούν ένα μήνυμα υποστήριξης προς όσους έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων

Η επίσημη ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας Frederic Gisler: «Αυτή είναι η προτεραιότητά μας», είπε και πρόσθεσε ότι διαθέτουν «τους απαραίτητους πόρους για να το κάνουν αυτό» με την υποστήριξη ειδικών.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσημες διαδικασίες που «απαιτούν χρόνο» και περιλαμβάνουν τη συνεργασία με πολλές άλλες χώρες.

Ο αριθμός των τραυματιών μετά την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana έχει αυξηθεί σε 119, με έξι άτομα να μην έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της Αστυνομίας του καντονιού Valais.

Από τους τραυματίες, 71 είναι Ελβετοί υπήκοοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Επιπλέον, καταγράφηκαν 14 Γάλλοι υπήκοοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος.

Επιπλέον, η εθνικότητα 14 από τους ασθενείς που νοσηλεύονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε ο Gisler.

Η γενική εισαγγελέας του Καντονίου δήλωσε ότι οι δύο Γάλλοι διευθυντές του μπαρ έδωσαν κατάθεση, καθώς και άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν από τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο. Η Beatrice Pilloud δήλωσε ακόμα ότι οι καταθέσεις τους βοήθησαν να καταρτίσουν έναν πρώτο κατάλογο με τα άτομα που ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η εισαγγελέας Pilloud, δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την ταυτοποίηση των θυμάτων. «Πρόκειται για περισσότερους από 30 ειδικούς που προσπαθούν να δώσουν σαφήνεια στις οικογένειες — να τους ενημερώσουν εάν ο αγαπημένος τους ή το παιδί τους έχει πεθάνει ή έχει πέσει θύμα», είπε. «Υπάρχει μια σαφής μεθοδολογία».

Θα χρειαστούν ημέρες

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο Eric Bonvin, γενικός διευθυντής του Νοσοκομείου στο Βαλέ, αναφέρει ότι 55 άτομα με «σοβαρά τραύματα» μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τη νύχτα του συμβάντος. Από τα 55 αυτά άτομα, 13 μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και 11 παραμένουν στο νοσοκομείο του Sion, προσθέτει.

Όπως είπε 28 άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλα ελβετικά ή ξένα νοσοκομεία, πρόσθεσε. Από τα 11 άτομα που παραμένουν στο νοσοκομείο του Sion, τέσσερα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική θεραπεία και τρία υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ άλλα τέσσερα υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση στο κοντινό νοσοκομείο Sierre, είπε.

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια «εορταστικών διακοπών», όταν ο πληθυσμός του Βαλέ διπλασιάζεται, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Νοσοκομείου του Βαλέ. Το κέντρο έκτακτης ανάγκης ήταν ήδη απασχολημένο τη νύχτα του συμβάντος με «συνηθισμένους τραυματισμούς», είπε ο Eric Bonvin. Όπως εξήγησε, η ομάδα του Sion ανταποκρίθηκε «αμέσως», προσθέτοντας ότι «όλοι οι τραυματίες έλαβαν περίθαλψη».