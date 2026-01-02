Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη

Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη
Dog Labrador retriever lying on grass chews stick

Τα γαβγίσματα ενός σκύλου αποκάλυψαν μία τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σήμερα μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής (2/1) στη βόρεια πλευρά της πόλης, όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία αφού ο σκύλος του ηλικιωμένου γάβγιζε επίμονα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο γείτονας κάλεσε τον γείτονα, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος και δεν σταματούσε να γαβγίζει.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο δεν άφηνε κανέναν να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, ο οποίος κλήθηκε από τους αστυνομικούς για βοήθεια και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.

Δυστυχώς, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο κηδεμόνα του σκύλου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, «έφυγε» από παθολογικά αίτια.

Η ακριβής αιτία και ο χρόνος θανάτου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, που θα γίνει από ιατροδικαστή.

