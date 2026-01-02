Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο οικοδομής στο Κορδελιό – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

Σύνοψη από το

  • Ένας 19χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
  • Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (2/1) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με διασώστες και γιατρό του ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.
  • Στον νεαρό εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος, και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Παπανικολάου νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έπεσε σήμερα από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερσης οικοδομής, στην περιοχή του Κορδελιού, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (2/1) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΚΑΒ στον 19χρονο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος.

Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά  και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση, τονίζεται.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά πέντε διασώστες και έναν ιατρό ΕΚΑΒ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή τους – Ποιοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου...
16:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη

Τα γαβγίσματα ενός σκύλου αποκάλυψαν μία τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκ...
16:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ξάνθη: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 9χρονου – Του ακρωτηρίασαν το δάχτυλο

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία στην Ξάνθη, καθώς ένας 9χρονος τρ...
15:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος για ληστεία σε βάρος 4 ανηλίκων που έψαλαν τα κάλαντα

Ένας 13χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι