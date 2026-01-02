Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο οικοδομής στο Κορδελιό – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έπεσε σήμερα από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερσης οικοδομής, στην περιοχή του Κορδελιού, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (2/1) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΚΑΒ στον 19χρονο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος.

Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση, τονίζεται.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά πέντε διασώστες και έναν ιατρό ΕΚΑΒ.