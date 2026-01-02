Πρωτοχρονιάτικες γιορτές που μετατράπηκαν σε πολύνεκρες τραγωδίες τα τελευταία 25 χρόνια

Επιθέσεις, ποδοπάτημα, πυρκαγιές… Δεν είναι λίγες, τα τελευταία 25 χρόνια, οι πρωτοχρονιάτικες γιορτές που μετατράπηκαν σε πολύνεκρες τραγωδίες, όπως έγινε στην φωτιά του μπαρ Le Constellation την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο Κραν-Μοντάνα της Ελβετίας.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στη Νέα Ορλεάνη

Ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, ένας 42χρονος Αμερικανός πρώην στρατιώτης, οδήγησε το φορτηγάκι του πάνω σε ένα πλήθος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην καρδιά της Νέας Ορλεάνης, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 30 άλλα. Αργότερα σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στη Γαλλική Συνοικία, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή αυτής της μεγάλης πόλης της Λουιζιάνα στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης σε πολλά του βίντεο είχε διατυπώσει την υποστήριξή του στο Ισλαμικό Κράτος.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2017 στην Κωνσταντινούπολη

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 27 μη Τούρκων υπηκόων, σκοτώθηκαν και σχεδόν 80 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στο Reina, ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ο δράστης, οπλισμένος με τυφέκιο, πυροβολούσε τυφλά προς το πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά πριν τραπεί σε φυγή. Σε ανακοίνωσή του, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Ένας Ουζμπέκος, ο Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2020 για τη σφαγή.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2004 στην Ινδονησία

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας κατά τη διάρκεια συναυλίας παραμονής Πρωτοχρονιάς σε πόλη στην ινδονησιακή επαρχία Άτσεχ. Οι αρχές κατηγόρησαν την επίθεση στους αντάρτες του Κινήματος Ελεύθερο Άτσεχ (GAM), αυτονομιστές που τότε ήταν στόχος επίθεσης του ινδονησιακού στρατού.

Ποδοπατήματα

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2023 στην Ουγκάντα

Δέκα άνθρωποι σκοτώνονται από ποδοπάτημα στην Ουγκάντα. Τα θύματα, κυρίως ηλικίας 10 έως 20 ετών, βρίσκονταν σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στενό πέρασμα για να παρακολουθήσουν πυροτεχνήματα έξω από το εμπορικό κέντρο Freedom City στα νότια της πρωτεύουσας, Καμπάλα. Οι διοργανωτές είχαν αποκλείσει τις περισσότερες εισόδους για να εμποδίσουν όσους δεν είχαν πληρώσει να μπουν.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2015 στην Κίνα

Λίγα πριν από τα μεσάνυχτα, στο Μπουντ, μια τουριστική λεωφόρο στη Σαγκάη, η προσέλευση όλου και περισσότερου κόσμου στην ήδη συνωστισμένη περιοχή προκάλεσε πανικό και ποδοπάτημα που άφησε 36 νεκρούς και 49 τραυματίες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2013 στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Αγκόλα

Εξήντα τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα καθώς ένα τεράστιο πλήθος θεατών έφευγε από την διοικητική περιοχή Πλατό στο Αμπιτζάν αφού παρακολούθησε τα πυροτεχνήματα.

Την ίδια παραμονή Πρωτοχρονιάς, τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα στην είσοδο ενός σταδίου στην πρωτεύουσα Λουάντα, όπου τελούνταν μια αγρυπνία προσευχής για την Πρωτοχρονιά.

Πυρκαγιές

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2001 στην Ολλανδία

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 268 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα καφέ στο Βόλενταμ, λιμάνι βόρεια του Άμστερνταμ, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Λίγο μετά την άφιξη του 2001, άναψαν βεγγαλικά στο καφέ “Μικρός Παράδεισος”. Σπίθες άναψαν κλαδιά ελάτου που κρέμονταν από την οροφή ως χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μια σύντομη αλλά έντονη πυρκαγιά προκάλεσε πανικό, με τους ανθρώπους να σπρώχνονται και να ποδοπατούνται καθώς έτρεχαν προς τις λίγες και κακώς φωτισμένες εξόδους κινδύνου.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2009 στην Ταϊλάνδη

Πυρκαγιά κατέστρεψε το νυχτερινό κέντρο Santika σε περιοχή της Μπανγκόκ, σκοτώνοντας 66 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 200. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια παράστασης του ροκ συγκροτήματος Burn.