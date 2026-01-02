Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος για ληστεία σε βάρος 4 ανηλίκων που έψαλαν τα κάλαντα

Σύνοψη από το

  • Ένας 13χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι ότι με την απειλή χρήσης βίας λήστεψαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων.
  • Τα θύματα, ηλικίας 12 και 13 ετών, έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης.
  • Η σύλληψη των δραστών έγινε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, αφού τους ακινητοποίησαν και τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό με την απειλή χρήσης βίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

κάλαντα, Χριστούγεννα, τριγωνάκι

Ένας 13χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι ότι με την απειλή χρήσης βίας λήστεψαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην περιοχή της Πεύκης.

Η σύλληψή τους έγινε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Πεύκης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της 31-12-2025, προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή της Πεύκης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος των ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή τους – Ποιοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου...
16:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη

Τα γαβγίσματα ενός σκύλου αποκάλυψαν μία τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκ...
16:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ξάνθη: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 9χρονου – Του ακρωτηρίασαν το δάχτυλο

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία στην Ξάνθη, καθώς ένας 9χρονος τρ...
16:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο οικοδομής στο Κορδελιό – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έπεσε σήμερα από τον τρίτο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι