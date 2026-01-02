Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος για ληστεία σε βάρος 4 ανηλίκων που έψαλαν τα κάλαντα

Ένας 13χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι ότι με την απειλή χρήσης βίας λήστεψαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην περιοχή της Πεύκης.

Η σύλληψή τους έγινε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Πεύκης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της 31-12-2025, προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή της Πεύκης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος των ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.