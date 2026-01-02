Τραγική εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης του ήπατος του 44χρονου

Δυσάρεστα είναι τα νέα από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η μεταμόσχευση του ήπατος του 44χρονου σε έναν 50χρονο.

Δυστυχώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 50χρονος λήπτης κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η μεταμόσχευση του ήπατος ξεκίνησε χθες το πρωί και διήρκεσε 14 ώρες, μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1).

Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών του 44χρονου σε έναν 25χρονο και μία 56χρονη.

Οι δύο λήπτες βρίσκονταν πολύ καιρό στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και οι επεμβάσεις τους θεωρούνται απλούστερες σε σχέση με αυτή του ήπατος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός και η οικογένειά του έλαβε την γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του.