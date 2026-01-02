Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για ζωοκτονία – Οι δράστες μπήκαν σε ποιμνιοστάσιο και θανάτωσαν 40 αρνιά

Σύνοψη από το

  • Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 25, 36 και 62 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, οι οποίοι κατηγορούνται για ζωοκτονία.
  • Οι τρεις συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου.
  • Εισήλθαν στο ποιμνιοστάσιο και θανάτωσαν 40 αρνιά, μεταξύ της 29ης και 30ης Δεκεμβρίου 2025.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 25, 36 και 62 ετών που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που σε χρόνο ανάμεσα στο απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν σε αυτό και θανάτωσαν 40 αρνιά.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ

15:43 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

