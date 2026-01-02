Νίκος Χριστοδουλίδης: Αναλαμβάνουμε την προεδρία της Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

Σύνοψη από το

  • Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει πως αυτό συμβαίνει «σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής».
  • Η Κυπριακή Προεδρία έρχεται με ένα σαφές όραμα για «Μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί ισχυρή, σταθερή και ασφαλής. Μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο».
  • Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι θα εργαστούν ως έντιμοι διαμεσολαβητές, ενισχύοντας την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ η υποστήριξη προς την Ουκρανία «θα παραμείνει σταθερή και ακλόνητη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας. Σε αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Προεδρία έρχεται με ένα σαφές όραμα. Μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί ισχυρή, σταθερή και ασφαλής. Μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», υπογράμμισε.

Επειδή, πρόσθεσε, «η αυτονομία είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα στο εξελισσόμενο ευρωπαϊκό μας σχέδιο ολοκλήρωσης».

«Θα εργαστούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές με αποφασιστικότητα, ενισχύοντας την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει την ασφάλεια των υδάτων, τη θαλάσσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά και ενισχύοντας την ετοιμότητα της Ένωσης για κρίσεις», επεσήμανε

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας θα παραμείνει σταθερή και ακλόνητη».

Σημειώνοντας ότι μια αυτόνομη Ένωση πρέπει επίσης να είναι ανταγωνιστική, επεσήμανε ότι «η Κύπρος θα προωθήσει την απλούστευση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι καινοτόμοι μας μπορούν να ευδοκιμήσουν».

Μια ισχυρή, αυτόνομη Ευρώπη είναι επίσης μια Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, είπε, προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους διατλαντικούς εταίρους μας και για την επέκταση και ενίσχυση των συνεργασιών με τη νότια γειτονιά μας και τον Κόλπο».

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι καθοριστικής σημασίας και η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει μια ανοιχτή, ισχυρή και βιώσιμη εμπορική πολιτική επεκτείνοντας το δίκτυο των εμπορικών συμφωνιών.

Επισημαίνοντας ότι μια διευρυμένη Ένωση είναι μια ισχυρότερη, πιο σταθερή Ένωση, ο Κύπριος πρόεδρος δήλωσε ότι η Λευκωσία θα εργαστεί για την προώθηση μιας αξιόπιστης ατζέντας διεύρυνσης.

«Μια αυτόνομη Ένωση είναι επίσης μια Ένωση αξιών. Μια Ένωση που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Θα εργαστούμε για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, εστιάζοντας στην προσιτή στέγαση και την προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο», είπε επίσης.

Αυτό το συνολικό στρατηγικό όραμα, συνέχισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται με έναν ισορροπημένο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να μπορεί να προσφέρει μια πιο ασφαλή και ανθεκτική Ένωση, ικανή να ηγηθεί ως παγκόσμια δύναμη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι προχωράμε μαζί.

«Η Ευρώπη δουλεύει όταν την προχωρούμε μπροστά. Και αυτό ακριβώς απαιτεί αυτή η στιγμή. Μαζί, για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

S&P Global: Βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Δεκέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας

Θεοφάνια: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε αν πυροβολήσετε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν ενα...
11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: O 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ – «Περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA» λέει η οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι